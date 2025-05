Poľsko zakáže vstup bosnianskosrbskému prezidentovi Dodikovi

Varšava/Sarajevo 13. mája (TASR) - Poľsko zakáže vstup na svoje územie vodcovi bosnianskych Srbov Miloradovi Dodikovi, oznámilo v utorok poľské ministerstvo zahraničných vecí s tým, že opatrenie zavedie v blízkej budúcnosti. Dodik je spolu so svojimi dvomi blízkymi spolupracovníkmi hľadaný bosnianskymi úradmi za útok na ústavný poriadok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



„Takéto rozhodnutie už prijalo niekoľko európskych krajín,“ povedal hovorca poľskej diplomacie Pawel Wroňski s odkazom na Nemecko a Rakúsko, ktoré Dodikovi zakázali vstup ešte apríli. Líder Republiky srbskej (RS) je podľa nich zodpovedný za najväčšiu politickú krízu v Bosne od konca vojny v 90. rokoch.



Dodika v marci v Bosne odsúdili na rok väzenia a šesťročný zákaz politickej činnosti za nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre BaH Christiana Schmidta. Ten dohliada na dodržiavanie Daytonskej mierovej dohody, ktorá vojnu ukončila. Bosnianski Srbi Schmidtovu legitimitu neuznávajú.



Bosnianska justícia na bosnianskosrbského prezidenta vydala aj zatykač. Ani to mu nezabránilo v tom, aby odcestoval do Srbska, Izraela či Ruska, odkiaľ sa následne vrátil do vlasti. Následne bol naňho vydaný aj medzinárodný zatykač.



Bosnianska štátna polícia SIPA sa v apríli Dodika pokúsila zatknúť, zabránili jej v tom však jednotky ministerstva vnútra RS. Schmidt v apríli oznámil, že vydal príkaz na zastavenie prideľovania všetkých rozpočtových prostriedkov Dodikovej strane.