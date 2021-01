Zaočkovaní Poliaci budú mať výnimky z karantény

Varšava 26. januára (TASR) - Poliaci, ktorí už dostali obe dávky vakcíny, nebudú musieť ísť do karantény, ak prídu do kontaktu s infikovaným. Rovnako tak sa nebudú musieť podrobiť povinnej karanténe po návrate organizovanou dopravou zo zahraničia, uviedol v pondelok hovorca poľského ministerstva zdravotníctva Wojciech Andrusiewicz.



Všetky informácie o očkovaní musia byť uvedené v elektronickej očkovacej karte. Zaočkovaní si budú môcť z "pacientského on-line účtu" stiahnuť QR kód, ktorý obsahuje informácie o histórii ich očkovania.



V prípade, že niekto takúto možnosť nemá, bude si môcť vytlačiť očkovací "pas" na mieste, kde bol očkovaný.



Poľsko s 38 miliónmi obyvateľov zaočkovalo zatiaľ takmer 710.000 ľudí - väčšinou zdravotnícky personál. V pondelok pribudli do skupiny obyvateľov, ktorým môže byť podaná vakcína, aj ľudia starší ako 70 rokov.