< sekcia Zahraničie
Poľsko zaplatilo ČR za odstránenie nelegálnej skládky odpadu
Petr Hladík v piatok na platforme X napísal, že poľská strana šesť rokov odmietala odviezť odpad z mesta Bohumín v Moravskosliezskom kraji.
Autor TASR
Varšava 13. decembra (TASR) - Varšava zaplatila Českej republike 11 miliónov českých korún (453.000 eur) za odstránenie odpadu nelegálne dovezeného z Poľska, uviedol v piatok český minister životného prostredia. TASR o tom informuje podľa agentúry PAP.
Petr Hladík v piatok na platforme X napísal, že poľská strana šesť rokov odmietala odviezť odpad z mesta Bohumín v Moravskosliezskom kraji. Nelegálnu skládka odpadu v roku 2024 poškodila povodeň a predstavovala hrozbu pre životné prostredie. Kraj ju preto odstránil na vlastné náklady.
„Keď som písal oficiálny list poľskej ministerke, nemal som veľkú nádej, že to takto dopadne,“ napísal Hladík a vyjadril spokojnosť s tým, že platba prebehla podľa dohody medzi jeho ministerstvom a poľským inšpektorátom životného prostredia GIOS.
Odpad v roku 2019 do Českej republiky nelegálne prepravila z Poľska organizovaná zločinecká skupina. Následné vyšetrovanie špeciálnej jednotky českej polície v koordinácii s poľskými orgánmi činnými v trestnom konaní viedlo k zadržaniu páchateľov vrátane 15 osôb v Poľsku.
Petr Hladík v piatok na platforme X napísal, že poľská strana šesť rokov odmietala odviezť odpad z mesta Bohumín v Moravskosliezskom kraji. Nelegálnu skládka odpadu v roku 2024 poškodila povodeň a predstavovala hrozbu pre životné prostredie. Kraj ju preto odstránil na vlastné náklady.
„Keď som písal oficiálny list poľskej ministerke, nemal som veľkú nádej, že to takto dopadne,“ napísal Hladík a vyjadril spokojnosť s tým, že platba prebehla podľa dohody medzi jeho ministerstvom a poľským inšpektorátom životného prostredia GIOS.
Odpad v roku 2019 do Českej republiky nelegálne prepravila z Poľska organizovaná zločinecká skupina. Následné vyšetrovanie špeciálnej jednotky českej polície v koordinácii s poľskými orgánmi činnými v trestnom konaní viedlo k zadržaniu páchateľov vrátane 15 osôb v Poľsku.