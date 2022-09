Poľsko zapojí Izrael do rozhovorov s Nemeckom o vojnových reparáciách

Varšava 10. septembra (TASR) - Poľsko v sobotu oznámilo, že do rozhovorov s nemeckou vládou o svojej žiadosti o reparácie za škody, spôsobené nacistickou okupáciou počas druhej svetovej vojny, zapojí Izrael. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Vláda v Berlíne v prvom rade dostane diplomatickú nótu, povedal v sobotu poľský premiér Mateusz Morawiecki pre nemecký magazín Der Spiegel.



"Chceme viesť s Berlínom rozhovory a pozvať na ne aj zástupcov Izraela - nakoniec, polovica poľských obetí boli občania židovského pôvodu," dodal Morawiecki. Podľa DPA bude Izrael poskytovať Poľsku poradenstvo.



Parlamentná komisia vo Varšave predložila minulý týždeň odbornú správu, v ktorej boli vojnové škody v Poľsku stanovené na vyše šesť biliónov zlotých, teda približne 1,3 bilióna eur.



Líder národne orientovanej, konzervatívnej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski využil zverejnenie expertnej správy na to, že obnovil poľskú žiadosť o vyplatenie odškodného.



Nemecká vláda odmieta žiadosť o reparácie s tým, že táto záležitosť už bola vyriešená v zmluve v roku 1990, ktorá súvisela so znovuzjednotením Nemecka.