Poľsko zaradí hranice s Ukrajinou medzi kritickú infraštruktúru

Varšava 22. februára (TASR) - Poľsko preklasifikuje hraničné priechody s Ukrajinou na objekty "kritickej infraštruktúry". Varšava tak chce zaistiť, že sa na Ukrajinu dostane bez omeškania vojenská i humanitárna pomoc, oznámil vo štvrtok poľský premiér Donald Tusk. TASR o tom informuje podľa správ agentúr PAP a AFP.



"Aby sme zaistili stopercentnú garanciu, že vojenská pomoc, vybavenie, munícia, humanitárna a zdravotnícka pomoc prídu na Ukrajinu bez omeškania, pridáme hraničné priechody s Ukrajinou a s nimi spojené cesty a železničné trate do zoznamu kritickej infraštruktúry," uviedol Tusk. Dodal, že tak stane počas niekoľkých nasledujúcich hodín.



Tusk uviedol, že táto zmena prinesie na hraničných priechodoch a k nim prilíhajúcich cestách iný organizačný režim a nemalo by dochádzať k blokovaniu dopravy.



Hraničné priechody s Ukrajinou v posledných mesiacoch opakovane blokujú poľskí autodopravcovia a poľnohospodári. Takto sa bránia voči podľa nich nespravodlivej konkurencii a dovozu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. Blokáda pritom vyvoláva napätie vo vzťahoch Varšavy s Kyjevom.



Ukrajina v stredu varovala, že omeškania na hraniciach by mohli ovplyvniť dovoz zbraní a munície, z čoho by mohlo profitovať Rusko. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj preto v stredu navrhol stretnutie s poľskou vládou s cieľom vyriešiť situáciu. "Stretnutie oboch vlád sa uskutoční vo Varšave 28. marca," oznámil vo štvrtok Tusk.



Demonštranti na hraniciach tento týždeň otvorili nákladné vagóny s ukrajinským obilím. Poľská polícia okrem toho začala vyšetrovať aj incident s proputinovskými heslami, ktoré sa nachádzali na jednom z plagátov demonštrujúcich farmárov.



"Poľsko nedovolí ľudom, ktorí aktívne slúžia propagande (ruského prezidenta Vladimira) Putina, aby využili protesty farmárov... Akékoľvek podporovanie Putinovej rétoriky je vlastizrada. Nebudeme to tolerovať," vyhlásil vo štvrtok Tusk.