Poľsko zaradilo súkromné televízie na zoznam strategických podnikov

Varšava 18. decembra (TASR) - Poľsko pridalo na zoznam strategických podnikov súkromné televízne spoločnosti TVN a Polsat, čím budú chránené pred možným prevzatím zahraničnými "nepriateľskými" subjektmi. Oznámil to v stredu premiér Donald Tusk, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry PAP.



Medzi strategické podniky vláda zaradila aj mobilného operátora T-Mobile a výrobcu elektroniky a leteckej techniky WB Electronics. Rozhodnutie rozšíriť zoznam ohlásila Varšava minulý týždeň po správach o možnom predaji TVN spoločnosti spojenej s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Súčasným vlastníkom TVN je americká firma Warner Bros. Discovery. Podľa Tuska ide o reakciu na "hybridnú vojnu" proti krajinám regiónu.



Predaj firiem na zozname strategických podnikov nie je možný bez súhlasu poľskej vlády. Doteraz zahŕňal najmä energetické, chemické a telekomunikačné spoločnosti ako Tauron Polska, Orlen, Emitel, Grupa Azoty či Gaspol.



"Nemusím odôvodňovať potrebu ochrany týchto spoločností, ktoré sú kľúčové pre bezpečnosť poľského štátu, pred rizikom, že skončia v nesprávnych rukách," citovala Tuskovo stredajšie vyjadrenie agentúra Reuters.



Poľský premiér minulý týždeň uviedol, že jeho vláda reaguje na podozrenia o zasahovaní Ruska do rumunských či moldavských prezidentských volieb. "Nedovolíme nepriateľským štátom nehanebne zasahovať do nášho každodenného života, našej ekonomiky, volebných procesov a do našej demokracie tak, ako sa to nedávno stalo v Rumunsku či Moldavsku," uviedol v súvislosti s budúcoročnými prezidentskými voľbami v Poľsku.