Poľsko zatiaľ neeviduje prípad nákazy variantom omikron

Varšava 29. novembra (TASR) - Poľsko ešte nezaznamenalo prípad nákazy koronavírusovým variantom omikron, vyhlásil v pondelok námestník ministra zdravotníctva Waldemar Kraska pre súkromnú spravodajskú televíziu Polsat News. Citovala ho aj tlačová agentúra PAP.



Kraska tiež povedal, že poľské laboratóriá pracujú "na plný výkon" a vláda situáciu sleduje.



"Som presvedčený, že ak sa takýto prípad v Poľsku objaví - ale dodnes sme nedostali hlásenia o prípade nového variantu omikron v Poľsku -, tak určite okamžite podnikneme kroky," pokračoval.



"Ak sa tento variant u nás vyskytne, chceme ho zistiť čo najskôr a ohraničiť lokalitu jeho výskytu, či jeho prípadné malé ohniská," uviedol námestník ministra.



Kraska neodpovedal priamo na otázku, či pasažieri prichádzajúci do Poľska z Juhoafrickej republiky (JAR) podliehajú nejakej špeciálnej procedúre testovania.



Podľa jeho slov minister zdravotníctva Adam Niedzielski vyzval zdravotné služby, "aby sa čo najlepšie postarali o všetkých, čo prichádzajú do Poľska".



Dodal: "Dnes sa stretne krízový štáb vrátane hlavného hygienika, takže urobíme určité rozhodnutia."



Stretnutie je naplánované na pondelok o 14.00 h.



Nový variant koronavírusu nazvaný omikron vyvolal šok po celom svete a krajiny teraz zakazujú lety z množstva afrických štátov. Ekonómia sa obávajú, že nový variant spôsobí ešte väčšie škody na ekonomikách, ktoré sa práve začali zotavovať z doterajších vĺn pandémie.



Sú obavy, že variant omikron by mohol byť nákazlivejší, rýchlejšie sa šíriť a dokonca obchádzať imunitu človeka vybudovanú vakcínami.