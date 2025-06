Poľsko zatiaľ neplánuje uzavrieť ambasády v Tel Avive a Teheráne

Varšava 23. júna (TASR) - Poľské ministerstvo zahraničných vecí v súčasnej fáze konfliktu na Blízkom východe neplánuje úplnú evakuáciu diplomatických misií v Tel Avive a Teheráne. V pondelok to oznámila štátna tajomníčka rezortu Henryka Moščicka-Dendys. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Podľa nej sa v nedeľu skončila evakuácia poľských občanov z oblasti Blízkeho východu, v rámci ktorej sa uskutočnili tri repatriačné lety, jeden z Egypta a dva z Jordánska. Do Poľska sa vrátilo približne 300 osôb vrátane 30 občanov iných členských štátov EÚ a Ukrajiny. Evakuovaní boli podľa jej slov najmä tí, ktorí uviazli v Izraeli a nemali možnosť bezpečne sa dostať domov.



Moščicka-Dendys uviedla, že poľská ambasáda v Izraeli funguje v obmedzenom režime. „V súvislosti s aktuálnou situáciou nevykonáva niektoré konzulárne úkony, napríklad vízové či právne služby,“ spresnila. Zameriava sa predovšetkým na pomoc poľským občanom a zaistenie ich bezpečnosti. Zároveň apelovala na občanov, aby necestovali do rizikových oblastí Blízkeho východu, vrátane Izraela, Iránu, Iraku, Jemenu a Jordánska.