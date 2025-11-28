< sekcia Zahraničie
Poľsko: Zatkli päť cudzincov podozrivých zo špionáže pre zahraničie
K zadržaniu podozrivých došlo 25. a 26. novembra.
Autor TASR
Varšava 28. novembra (TASR) — Príslušníci poľskej kontrarozviedky - Agentúry pre vnútornú bezpečnosť (ABW), a polície zadržali tento týždeň päť osôb podozrivých zo špionáže pre zahraničnú spravodajskú službu. Ide o dvoch Ukrajincov vrátane jednej maloletej osoby a troch občanov Bieloruska, oznámila v piatok poľská Národná prokuratúra. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
K zadržaniu podozrivých došlo 25. a 26. novembra. Podľa doterajších zistení pätica udržiavala kontakt so zástupcami zahraničnej spravodajskej služby prostredníctvom komunikačnej platformy Telegram. Z jej poverenia fotografovali objekty kritickej infraštruktúry a lokality dôležité pre národnú bezpečnosť. Za splnenie úloh boli platení v kryptomene.
Dvaja podozriví Bielorusi a Ukrajinec boli na dobu troch mesiacov vzatí do väzby, zatiaľ čo maloleté ukrajinské dievča dočasne umiestnili do nápravného zariadenia pre mladistvých, uviedla Národná prokuratúra.
Vo vzťahu k piatemu podozrivému, občanovi Bieloruska, prokurátor z dôvodu jeho zlého zdravotného stavu uplatnil preventívne opatrenie neväzobného charakteru vo forme zákazu opustenia krajiny.
V prípade odsúdenia hrozia podozrivým tresty odňatia slobody na päť až 30 rokov.
Vyšetrovanie sa týka zapojenia osôb rôznych národností do špionáže pre zahraničné spravodajské služby v Poľsku od marca 2024 do februára 2025 v Rzeszówe, Varšave, Lodži a na ďalších miestach. Medzi ich aktivity patrilo fotografovanie kritickej infraštruktúry, ako aj vylepovanie plagátov a vytváranie grafiti.
Poľsko je jedným z najdôležitejších podporovateľov Ukrajiny, ktorá čelí invázii ruských síl. Poľská vláda obviňuje tajné služby Ruska a jeho spojenca Bieloruska, že na jeho územie posielajú množstvo svojich agentov a robia nábor sabotérov.
K zadržaniu podozrivých došlo 25. a 26. novembra. Podľa doterajších zistení pätica udržiavala kontakt so zástupcami zahraničnej spravodajskej služby prostredníctvom komunikačnej platformy Telegram. Z jej poverenia fotografovali objekty kritickej infraštruktúry a lokality dôležité pre národnú bezpečnosť. Za splnenie úloh boli platení v kryptomene.
Dvaja podozriví Bielorusi a Ukrajinec boli na dobu troch mesiacov vzatí do väzby, zatiaľ čo maloleté ukrajinské dievča dočasne umiestnili do nápravného zariadenia pre mladistvých, uviedla Národná prokuratúra.
Vo vzťahu k piatemu podozrivému, občanovi Bieloruska, prokurátor z dôvodu jeho zlého zdravotného stavu uplatnil preventívne opatrenie neväzobného charakteru vo forme zákazu opustenia krajiny.
V prípade odsúdenia hrozia podozrivým tresty odňatia slobody na päť až 30 rokov.
Vyšetrovanie sa týka zapojenia osôb rôznych národností do špionáže pre zahraničné spravodajské služby v Poľsku od marca 2024 do februára 2025 v Rzeszówe, Varšave, Lodži a na ďalších miestach. Medzi ich aktivity patrilo fotografovanie kritickej infraštruktúry, ako aj vylepovanie plagátov a vytváranie grafiti.
Poľsko je jedným z najdôležitejších podporovateľov Ukrajiny, ktorá čelí invázii ruských síl. Poľská vláda obviňuje tajné služby Ruska a jeho spojenca Bieloruska, že na jeho územie posielajú množstvo svojich agentov a robia nábor sabotérov.