Zatknutie poľského LGBT aktivistu vyvolalo protesty

Varšava 8. augusta (TASR) - Poľská polícia zadržala desiatky ľudí, ktorí vo Varšave protestovali proti zatknutiu aktivistu za práva sexuálnych menšín. Na okamžité prepustenie aktivistu vyzvala komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová. Informovali o tom v sobotu agentúry AFP a DPA.



Aktivistu zaistili v piatok vo varšavskom sídle iniciatívy Kampaň proti homofóbii. Ďalší bojovníci za práva LGTB komunity sa pokúsili zabrániť odvezeniu svojho kolegu v policajnom aute, v dôsledku čoho bolo 48 z nich nakrátko zadržaných.



Zatknutý aktivista je v dokumente súdu, ktorý nariadil jeho zaistenie, uvedený pod mužským menom Michal Sz. On sám sa však považuje za ženu a používa ženské meno Margot.



Súd schválil jeho vzatie do väzby na dva mesiace v súvislosti s útokom na propagačnú dodávku bojovníkov proti interrupciám, ku ktorému došlo v júni vo Varšave. Aktivista má vo väzbe čakať na začiatok súdneho procesu. Okrem toho sa mal podieľať aj na minulotýždňovom rozvešiavaní vlajok hnutia LGBT na pamätníkoch a sochách vo Varšave.



Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunja Mijatovičová v sobotu vyzvala na okamžité prepustenie poľského aktivistu, ktorý bol podľa nej zatknutý za to, že "blokoval dodávku propagujúcu homofóbiu a za vyvesenie dúhových vlajok na varšavské pamätníky".



Príkaz na aktivistovo vzatie do väzby je podľa komisárky Mijatovičovej "veľmi desivým signálom, čo sa týka slobody prejavu a práv LGBT v Poľsku".



Problematika práv sexuálnych menšín začala byť v prevažne katolíckom Poľsku výraznejšie medializovaná pred júnovými prezidentskými voľbami. V tých svoj mandát obhájil úradujúci prezident Andrzej Duda, ktorý v priebehu kampane predniesol viacero homofóbnych vyjadrení, píše agentúra DPA.