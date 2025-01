Poľsko zatvorilo generálny konzulát v Petrohrade

Varšava 8. januára (TASR) - Poľsko v stredu zatvorilo svoj generálny konzulát v Petrohrade, oznámilo poľské ministerstvo zahraničných vecí. Takýto krok Varšave v decembri nariadila Moskva, čím reagovala na jej skoršie rozhodnutie zatvoriť ruský generálny konzulát v Poznani, píše TASR podľa agentúry PAP.



"Poľský generálny konzulát v Petrohrade bol zatvorený po tom, ako Rusko odvolalo svoj súhlas s jeho fungovaním... Je to odveta za rozhodnutie poľského ministra zahraničných vecí zavrieť ruský generálny konzulát v Poznani v dôsledku sabotážnych činov spáchaných na poľskom území a spájaných s ruskými orgánmi," uviedlo poľské ministerstvo zahraničných vecí, píše agentúra AFP.



Rusko zároveň ešte na začiatku decembra vyhlásilo troch poľských diplomatov zo zmieneného konzulátu v Petrohrade za "nežiaduce osoby" a nariadilo im opustiť krajinu. PAP pripomína, že poľský konzulát fungoval v Petrohrade 52 rokov.



Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski odvolal 22. októbra svoj súhlas s fungovaním ruského konzulátu v Poznani. Poľská vláda tento krok zdôvodnila sabotážnymi aktivitami Ruska v Poľsku a Európe, ktoré označila za súčasť hybridnej vojny Moskvy proti Západu. Ruskí diplomati z tohto konzulátu museli opustiť Poľsko do konca novembra.



Sikorski zároveň avizoval, že ak Rusko s uvedenými aktivitami neprestane, Poľsko by mohlo zatvoriť aj zvyšné ruské konzuláty na svojom území. TASR pripomína, že Rusko má konzuláty ešte v Gdansku a Krakove.