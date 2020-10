Poľsko zavádza od soboty povinné nosenie rúšok na verejnosti

Varšava 8. októbra (TASR) - Nosenie rúšok na verejnosti bude od soboty povinné v celom Poľsku. Toto opatrenie prichádza po tom, ako Poľsko druhý deň po sebe prekonalo denný rekord v počte nakazených novým koronavírusom. Informovali o tom vo štvrtok agentúry PAP a AFP.



Poľská vláda sa rozhodla rozšíriť epidemiologické obmedzenia vzťahujúce sa na takzvané žlté zóny - teda oblasti so zvýšeným výskytom infekcie - na celé územie Poľska.



Medzi obmedzenia, ktoré sa uplatňujú v žltých zónach, patrí povinné zakrývanie nosa a úst na verejnosti, iba jeden zákazník na štyroch metroch štvorcových v priestoroch reštaurácií a limit 25-percentnej kapacity v kinách.



Na zozname červených zón, kde platia najprísnejšie obmedzenia pre verejné akcie a rodinné oslavy, bude od soboty celkovo 38 poľských okresov.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki tiež uviedol, že do niekoľkých dní sa počet lôžok pre pacientov infikovaných novým koronavírusom zvýši v krajine o niekoľko tisíc.



"Máme o 30 percent viac nakazených ako včera. Ak bude súčasná dynamika pokračovať, znamená to, že počet infikovaných sa môže každé tri dni zdvojnásobiť," uviedol Morawiecki.



Poľsko má podľa Morawieckeho v rezerve zhruba 500 pľúcnych ventilátorov a na celoštátnej úrovni je stále voľných 60 percent lôžok určených pre pacientov infikovaných novým koronavírusom. Správy poľských médií však naznačujú, že tieto lôžkové kapacity sú už v najviac postihnutých častiach krajiny už vyčerpané.



Podľa premiéra však v Poľsku nie je v súčasnosti potrebné zaviesť úplný "lockdown", ako tomu bolo na jar počas prvej vlny pandémie.



Za posledných 24 hodín potvrdili v krajine 4280 nových prípadov infekcie. Vo štvrtok bolo hlásených aj ďalších 76 súvisiacich úmrtí, takže celkový počet mŕtvych stúpol na 2867. Vyše 250 prípadov zaznamenali v deviatich zo 16 vojvodstiev Poľska a v troch vojvodstvách počet nakazených presiahol 500.