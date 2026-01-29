< sekcia Zahraničie
Poľsko zavádza povinné čipovanie a registráciu psov
Povinná registrácia sa má týkať psov, zatiaľ čo pri mačkách má byť evidovanie dobrovoľné.
Autor TASR
Varšava 29. januára (TASR) - Poľské ministerstvo poľnohospodárstva plánuje zaviesť jednotný systém, v ktorom bude každý pes povinne začipovaný a zaregistrovaný, oznámil vo štvrtok štátny tajomník ministerstva Jacek Czerniak. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Systém má uľahčiť identifikáciu majiteľov zvierat, najmä v prípadoch opustených alebo túlavých psov a má byť kompatibilný so systémami ďalších krajín Európskej únie.
V databáze majú byť základné údaje o majiteľovi zvieraťa, ktoré umožnia rýchle zistenie vlastníka v prípade, že bude opustené, čo má prispieť k znižovaniu počtu túlavých zvierat.
Povinná registrácia sa má týkať psov, zatiaľ čo pri mačkách má byť evidovanie dobrovoľné. Povinne budú registrované aj zvieratá umiestnené v útulkoch.
