Poľsko zavádza v boji s novým koronavírusom tvrdšie opatrenia

Varšava 31. marca (TASR) - Poľská vláda zavedie ďalšie obmedzenia v súvislosti so šírením nového druhu koronavírusu v krajine, uviedol v utorok premiér Mateusz Morawiecki. Informovala o tom agentúra PAP.



Všetky obchody, ktoré predávajú stavebné materiály, budú po novom cez víkendy zatvorené. Obchody s potravinami zostanú otvorené, ale počet zákazníkov v nich bude obmedzený: budú tam môcť byť maximálne traja na jednu pokladňu. V čase od 10.00 do 12.00 h budú potravinové obchody, lekárne a drogérie otvorené iba pre osoby staršie ako 65 rokov.



Všetky kaderníctva, kozmetické salóny a tetovacie a piercingové štúdiá budú zatvorené.



Prístup do parkov a iných rekreačných areálov bude obmedzený a požičovne bicyklov budú zavreté.



V súlade s nariadením vlády sa na pracoviskách bude musieť dodržiavať vzdialenosť 1,5 metra medzi zamestnancami. Musia byť aj zabezpečené dezinfekčné prostriedky.



Pre súkromných dopravcov z vládnych nariadení vyplýva povinnosť obmedziť počet sedadiel pre cestujúcich.



Vláda sa tiež rozhodla zatvoriť hotely a iné ubytovacie zariadenia. Výnimku dostali len objekty vyhradené pre karanténu.



V Poľsku zatiaľ evidujú 2132 ľudí s pozitívnym testom na nový typ koronavírusu a 31 úmrtí na komplikácie, ktoré vyvoláva.



Poľská vláda doteraz v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásila v krajine stav pohotovosti, uzavrela všetky školy, divadlá a kiná a obmedzila verejné zhromaždenia. Do polovice apríla sú takisto zatvorené hranice. Vláda obyvateľov vyzvala, aby zostali doma.



Minister zdravotníctva Lukasz Szumowski v pondelok oznámil, že Poľsko očakáva rapídny nárast počtu prípadov nákazy koronavírusom. Szumowski takisto uviedol, že vláda zvažuje posunutie prezidentských volieb, ktoré sú naplánované na 10. mája.



V snahe pripraviť sa na očakávaný nárast počtu chorých na chorobu COVID-19 vyslalo Poľsko do Talianska skupinu 15 lekárov, ktorí majú v tejto epidémiou najviac postihnutej krajine pomôcť svojim kolegom a získať skúsenosti priamo v teréne.



Psychiater a detský lekár Pawel Szczuciňski na facebookovej stránke tejto lekárskej misie vysvetlil, že vďaka pomoci v Taliansku "budeme potom lepšie pripravení na príchod epidémie" v Poľsku.