Poľsko zavedie karanténu pre cestujúcich z krajín, kde zistili omikron

Varšava 29. novembra (TASR) - Poľsko plánuje zaviesť karanténu pre niektorých cestujúcich z krajín, kde zistili koronavírusový variant omikron, informoval v pondelok minister zdravotníctva Adam Niedzielski. Citovala ho poľská tlačová agentúra PAP.



Niedzielski povedal, že výnimku z karanténnych pravidiel dostanú tí ľudia, ktorí sú úplne zaočkovaní alebo podstúpili test na prítomnosť koronavírusu. Minister dodal, že vláda pracuje na podrobnom zozname krajín, na ktoré sa bude vzťahovať podmienka karantény.



Šéf rezortu zdravotníctva pre súkromnú stanicu Radio Plus uviedol, že Poľsko je "v ťažkej situácii".



"Nemocnice sú preplnené, musíme rušiť miesta na štandardnú liečbu a meniť ich na covidové lôžka," oznámil Niedzielski.



Povedal, že v pandémii je nový prvok a "mení celú taktiku" - namiesto vrcholenia a potom klesania krivky prípadov spôsobí zrýchlenie šírenia. "Zásadným spôsobom mení hodnotenie situácie," poznamenal.



Pre rozhlasovú stanicu doplnil, že súčasnú epidemiologickú situáciu nemožno ignorovať a že sa uvažuje aj nad zavedením kontrol na hraniciach. "Je jasné, že takéto rozhodnutie treba prijať," upozornil.



Niedzielski vysvetlil, že cestujúci z krajín, kde zistili nový variant omikron, budú musieť absolvovať karanténu, okrem tých, čo sú testovaní alebo zaočkovaní. "Aj keď ešte celkom nevieme, ako sa očkovanie a tento nový variant navzájom ovplyvňujú," doplnil.



Minister povedal, že obmedzenia na hraniciach vstúpia do platnosti začiatkom decembra.



Poľsko hlásilo za posledných 24 hodín, do pondelka rána, 13.115 nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 18 úmrtí – v nedeľu hlásilo 20.576 prípadov.



Hospitalizovaných je momentálne 20.521 infikovaných, čo je nárast z 20.067 z predchádzajúceho dňa. Na umelú pľúcnu ventiláciu je napojených 1820 pacientov, pričom krajina má k dispozícii celkovo 2438 pľúcnych ventilátorov.