Poľsko zavedie po sviatkoch lockdown, platiť bude do 17. januára

Varšava 17. decembra (TASR) - V Poľsku bude od 28. decembra platiť trojtýždňová karanténa. Zatvorené budú obchodné domy, hotely aj lyžiarske svahy. Obmedzené bude i cestovanie na Silvestra a Nový rok. Oznámil to vo štvrtok poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski, ktorého citovala agentúra AFP.



"Zavádzame celoštátnu karanténu od 28. decembra do 17. januára," povedal Niedzielski novinárom s tým, že cieľom tohto opatrenia je "ochrániť nás v blízkej budúcnosti pred treťou vlnou epidémie".



Hotely budú zatvorené, ubytovať budú môcť len zdravotníkov či príslušníkov ozbrojených síl. Každý, kto do Poľska príde zo zahraničia, bude musieť absolvovať desaťdňovú karanténu.



Otvorené v čase lockdownu zostanú len obchody s potravinami, kníhkupectvá, predajne novín, drogérie a lekárne. Aby sa zabránilo presunom na silvestrovské oslavy, cestovanie bude výrazne obmedzené od 31. decembra od 19.00 h do 1. januára do 06.00 h.



V 38-miliónovom Poľsku už teraz platí množstvo epidemiologických obmedzení. Zatvorené sú reštaurácie, fitnescentrá i školy. Zakázané sú svadby a na verejnosti sa naraz nesmie zhromaždiť viac ako päť ľudí.



V Poľsku dosiaľ zaznamenali 1.171.854 potvrdených prípadov nákazy novým druhom koronavírusu a 24.345 súvisiacich úmrtí. Denne tam pribúda 400 - 600 úmrtí.