Poľsko zažíva škandál so spywarom Pegasus, Tusk: Kríza demokracie

Varšava 28. decembra (TASR) - Líder poľskej opozície Donald Tusk v utorok vyhlásil, že správy o sledovaní politických oponentov poľskou vládou predstavujú najväčšiu krízu demokracie v Poľsku od pádu komunizmu.



Kanadskí experti na kybernetickú bezpečnosť minulý týždeň uviedli, že spyware Pegasus bol použitý na sledovanie prominentných opozičných predstaviteľov. Poľské médiá tento škandál označili za "poľský Watergate".



Tusk, ktorý vedie politickú stranu Občianska platforma (PO), vyzval na parlamentné vyšetrovanie podozrení, že Pegasus bol použitý proti Krzysztofovi Brejzovi, členovi jeho strany, ktorý koordinoval jej predvolebnú kampaň v roku 2019.



Citizen Lab, výskumná skupina špecializujúca sa na problematiku kybernetickej bezpečnosti pôsobiaca na Torontskej univerzite, zistila, že Pegasus bol použitý aj proti Romanovi Giertychovi, právnikovi aktívnemu v kauzách proti vládnucej strane Právo a spravodlivosť (PiS), a proti Ewe Wrzosekovej, prokurátorke a predstaviteľke opozície.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki na margo podozrení uviedol, že "nevie" o žiadnom odpočúvaní. Dodal však, že ak sa to potvrdí, môže sa "potenciálne" ukázať, že išlo o prácu zahraničných tajných služieb.



Stanislaw Žaryn, hovorca ministerstva zodpovedného za tajné služby, uviedol, že obvinenia, že poľské služby "používajú tieto metódy v operatívnej práci na politické účely, sú nepravdivé".



Nepotvrdil pritom, ale ani nevyvrátil, či Poľsko použilo spyware Pegasus. Uviedol, že "operatívnu prácu" v Poľsku možno vykonávať len na žiadosť generálneho prokurátora a po súdnom príkaze.



Armádny softvér Pegasus, ktorý bol pôvodne navrhnutý izraelskou firmou NSO Group na sledovanie teroristov a zločincov, bol viacerými vládami sveta zneužitý aj na sledovanie aktivistov, novinárov, právnikov a politikov.



Smartfóny, na ktoré sa zameriava Pegasus, sa v podstate zmenili na vreckové špionážne zariadenia. Spyware Pegasus totiž dokáže nič netušiacich používateľov na diaľku sledovať prostredníctvom mikrofónu a kamery telefónu a okrem toho môže vytvárať snímky obrazovky alebo zaznamenávať písanie textu na klávesnici.



Poľské médiá prirovnali obvinenia vznesené opozíciou k "poľskému Watergate", čo je odkaz na škandál z roku 1972, keď pracovníci aparátu republikánskeho prezidenta Richarda Nixona, ktorí boli poverení úlohou umiestniť do budovy zariadenie určené pre odpočúvanie, vnikli do sídla Demokratickej strany v komplexe Watergate vo Washingtone D.C. Aby zakryli svoje pravé poslanie, maskovali sa ako obyčajní lupiči. Aféra Watergate eskalovala po tom, čo sa ukázalo, že Nixonova administratíva aktívne bránila vyšetrovaniu celej záležitosti, že prezident o akcii vedel a že klamal o prípade pred Kongresom, čo nakoniec viedlo k jeho vynútenej demisii.