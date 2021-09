Poľsko zaznamenalo 917 nových prípadov nákazy a 20 úmrtí

Varšava 25. septembra (TASR) - Poľsko zaznamenalo za posledných 24 hodín, teda do soboty rána, 917 nových prípadov nákazy koronavírusom a 20 úmrtí. V piatok bolo evidovaných 813 prípadov infekcie. Vyplýva to z údajov poľského ministerstva zdravotníctva, na ktoré sa odvolala agentúra PAP.



Hospitalizovaných je aktuálne 1312 pacientov, čo je nárast oproti 1258 pacientom z predchádzajúceho dňa. Na umelú pľúcnu ventiláciu je napojených 147 ľudí, Poľsko má celkovo k dispozícii 628 pľúcnych ventilátorov.



Ministerstvo zdravotníctva tiež hlásilo, že v karanténe sa nachádza 87.812 ľudí. Zatiaľ sa z ochorenia COVID-19 vyliečilo celkovo 2.660.776 ľudí.



V Poľsku podali už celkovo 37.144.805 dávok vakcín proti covidu, pričom úplne je zaočkovaných 19.367.855 obyvateľov. Vyplýva to z údajov zverejnených na oficiálnej webovej stránke vlády gov.pl.