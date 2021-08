Poľsko zaznamenalo rekordný počet migrantov smerom z Bieloruska

Varšava 9. augusta (TASR) - Poľskú hranicu s Bieloruskom prekročil od minulého piatka rekordný počet migrantov. Uviedla to v pondelok hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže. Podľa nej bolo od piatka zadržaných 349 nelegálnych migrantov pochádzajúcich pravdepodobne z Iraku a Afganistanu, informuje agentúra Reuters.



Najväčšiu skupinu 85 ľudí zadržali v sobotu pracovníci pohraničnej stráže v poľskej pohraničnej obci Kužnica, uvádza sa vo vyhlásení pohraničnej stráže. Tento rok už pohraničníci v Podleskom vojvodstve, susediacim s Bieloruskom, zadržali už 871 nelegálnych migrantov. Za celý vlaňajší rok ich bolo len 122.



Za posledných niekoľko mesiacov sa výrazne zvýšil i počet nelegálnych migrantov prichádzajúcich cez hranicu s Bieloruskom do Litvy. Litovské úrady už v tejto súvislosti vyhlásili stav núdze a začali na hranici stavať múr s ostnatým a žiletkovým drôtom.



Agentúra DPA v pondelok napísala, že po tom, čo Litva minulý týždeň začala utečencov vstupujúcich na jej územie mimo oficiálnych hraničných priechodov vytláčať späť, sa trasa príchodu migrantov presmerovala do Lotyšska. Tamojšia ministerka vnútra Marija Golubevová žiada, aby vláda na hranici vyhlásila stav núdze.



Tamojšie úrady podľa agentúry BNS od piatka chytili 214 nelegálnych migrantov, z toho 86 v noci na pondelok. Od začiatku roka pritom v Lotyšsku zaevidovali len 55 utečencov. Do Litvy, kde ich registrovali od tohto roku vyše 4000, pritom už tri dni neprišli cez bieloruské hranice nijakí utečenci.



Poľsko a Litva uplynulý piatok vyzvali európske inštitúcie, aby im poskytli pomoc v súvislosti s prudkým nárastom migrantov. Ministri vnútra členských krajín EÚ sa touto záležitosťou budú zaoberať na mimoriadnom zasadnutí 18. augusta. V utorok bude v tejto súvislosti rokovať i parlament vo Vilniuse.



Litva tvrdí, že bieloruské orgány nezákonnému prekročeniu hraníc nebránia. Minsk ale tieto podozrenia odmieta. Jeho Západom neuznaný prezident Alexandr Lukašenko však pritom po uvalení ďalšieho balíka sankcií EÚ - v júni - vyhlásil, že jeho krajina už nebude migrantom brániť v prekračovaní západnej hranice smerom do EÚ.



Rada EÚ v júni zaviedla nové reštriktívne opatrenia proti bieloruskému režimu, ktoré sú reakciou na eskaláciu závažného porušovania ľudských práv v Bielorusku a násilné represie voči občianskej spoločnosti, demokratickej opozícii a novinárom, ako aj na vynútené pristátie letu spoločnosti Ryanair v Minsku z 23. mája 2021 a s tým súvisiace zadržanie novinára Ramana Prataseviča a jeho priateľky Sofie Sapegovej.