Poľsko zaznamenalo rekordných 653 úmrtí za deň

Varšava 31. marca (TASR) - V Poľsku pribudlo za utorok 653 úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19, čo je najviac od začiatku pandémie. Vyplýva to z najnovších údajov ministerstva zdravotníctva, o ktorých v stredu informovala tlačová agentúra PAP.



Tamojšie úrady za posledný deň zaznamenali 32.874 nových prípadov nákazy koronavírusom, čím ich celkový počet dosiahol 2.321.917. V Poľsku doteraz evidujú 53.045 úmrtí súvisiacich s covidom.



S potvrdenou koronavírusovou infekciou je v Poľsku aktuálne hospitalizovaných 31.311 ľudí, z toho 3093 pacientov je na pľúcnej ventilácii. Poľské nemocnice majú v súčasnosti k dispozícii viac ako 9500 voľných lôžok pre pacientov s covidom a zhruba 900 pľúcnych ventilácií, približuje poľská televízia TVN24.



Ďalších 449.126 osôb je v karanténe. Z nákazy sa doteraz vyliečilo 1.861.925 ľudí.



Proti koronavírusu v Poľsku do stredy zaočkovali 6.081.824 ľudí, pričom 2.019.040 z nich dostalo obe dávky vakcíny, vyplýva z údajov zverejnených na oficiálnej webstránke poľskej vlády.



S hromadnou vakcináciou sa v Poľsku, podobne ako vo väčšine krajín EÚ, začalo 27. decembra, pričom medzi prvými zaočkovanými boli zdravotníci a následne tamojší dôchodcovia nad 80 rokov či učitelia.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki na utorňajšej tlačovej konferencii oznámil, že vláda chce do konca augusta zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 všetkých dospelých občanov, ktorí o to budú mať záujem.