Poľsko zaznamenalo rekordných 680 nových prípadov nákazy

Varšava 4. augusta (TASR) - V Poľsku pribudlo za uplynulých 24 hodín 680 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu, čo je najviac od vypuknutia pandémie. V utorok ráno to oznámilo poľské ministerstvo zdravotníctva, z ktorého vyhlásenia citovali agentúry DPA a PAP.



Predošlý rekordný denný nárast zaznamenalo Poľsko v sobotu, keď hlásilo 658 nových prípadov nákazy. Za posledný deň okrem infikovaných pribudlo aj šesť súvisiacich úmrtí.



V Poľsku dosiaľ od začiatku pandémie celkovo zaznamenali 48.149 prípadov nákazy a 1738 súvisiacich úmrtí. Z choroby COVID-19, ktorú nový koronavírus vyvoláva, sa tam dosiaľ vyliečilo 35.056 ľudí.



DPA si všíma, že koronavírus sa v tejto krajine zjavne šíri aj medzi zákonodarcami, pričom nakazili sa ním už traja členovia tamojšieho Senátu. V dôsledku nákazy sú pozastavené zasadnutia oboch komôr parlamentu. Štvrtková inaugurácia staronového prezidenta Andrzeja Dudu by však mala prebehnúť podľa plánu.



Druhé kolo prezidentských volieb sa v Poľsku konalo 12. júla a Duda v ňom veľmi tesne vyhral nad primátorom Varšavy Rafalom Trzaskowským.



Prvý prípad nákazy novým koronavírusom, ktorý sa do zvyšku sveta rozšíril z pevninskej Číny, zaznamenali v Poľsku 4. marca. Stav epidémie bol v štáte vyhlásený 20. marca a 31. marca poľská vláda zaviedla ďalšie opatrenia obmedzujúce pohyb osôb.



Niektoré z opatrení boli zrušené 20. apríla a následne dochádzalo v máji a júni k ich ďalšiemu postupnému uvoľňovaniu.