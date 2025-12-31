< sekcia Zahraničie
Poľsko zaznamenalo skoro 30.000 nelegálnych vstupov z Bieloruska
Od 1. januára do 29. decembra sa cez bieloruskú hranicu pokúsilo do Poľska dostať viac než 29.600 ľudí.
Autor TASR
Varšava 31. decembra (TASR) - Poľsko od začiatku uplynulého roka zaznamenalo takmer 30.000 nelegálnych vstupov do krajiny z Bieloruska, uviedla v stredu pre agentúru PAP pohraničná stráž. V porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2024 ide o mierny pokles. Informuje o tom TASR.
Od 1. januára do 29. decembra sa cez bieloruskú hranicu pokúsilo do Poľska dostať viac než 29.600 ľudí. Rok predtým ich bolo viac než 30.400.
Varšava podľa PAP opakovane obviňuje Minsk, že zámerne vyvoláva migračnú krízu tým, že pozýva desaťtisíce migrantov najmä z Blízkeho východu a Afriky a posiela ich do EÚ cez Poľsko. Poľskí predstavitelia tvrdia, že kríza, ktorá začala v roku 2021, má za cieľ destabilizovať EÚ.
V snahe obmedziť nelegálnu migráciu postavilo Poľsko na hranici s Bieloruskom oceľový plot vybavený elektronickými sledovacími systémami. V roku 2025 poľská vláda rozšírila bezprístupovú nárazníkovú zónu v blízkosti bieloruskej hranice, obnovila kontroly na hraniciach s Litvou a Nemeckom a dočasne pozastavila prijímanie žiadostí o medzinárodnú ochranu pre ľudí prichádzajúcich z Bieloruska.
Pozastavenie prijímania žiadostí sa nevzťahuje na tzv. zraniteľné osoby, medzi ktoré patria deti bez sprievodu, tehotné ženy, starší ľudia, chorí a tiež tí, ktorým by v prípade návratu do krajiny pôvodu hrozilo skutočné nebezpečenstvo. Pohraničná stráž uviedla, že v období od 27. marca do 28. decembra úrady zamietli viac než 420 takýchto žiadostí a 70 schválili.
