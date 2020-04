Poľsko zaznamenalo už 3149 prípadov nákazy a 59 úmrtí

Varšava 3. apríla (TASR) - Poľsko v piatok hlásilo 3149 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, čo je v porovnaní so štvrtkovými údajmi nárast o 203 prípadov, informovala agentúra PAP.



Počet úmrtí sa od štvrtku zvýšil o dve na celkovo 59.



Prvý prípad nákazy koronavírusom v Poľsku zaznamenali 4. marca; pacient sa podľa lekárov už medzičasom vyliečil.



Poľská vláda v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásila stav pohotovosti a uzavrela všetky školy, divadlá, kiná a obmedzila verejné zhromaždenia. Do polovice apríla sú takisto zatvorené hranice. Vláda 31. marca oznámila sprísnenie opatrení.



Všetky obchody, ktoré predávajú stavebné materiály, budú po novom cez víkendy zatvorené, rovnako ako všetky kaderníctva, kozmetické salóny a tetovacie a piercingové štúdiá.



Obchody s potravinami zostanú otvorené, ale počet zákazníkov v nich bude obmedzený: budú tam môcť byť maximálne traja na jednu pokladňu. V čase od 10.00 do 12.00 h budú potravinové obchody, lekárne a drogérie otvorené iba pre osoby staršie ako 65 rokov.



Prístup do parkov a iných rekreačných areálov bude obmedzený a požičovne bicyklov budú zavreté.



V súlade s nariadením vlády sa na pracoviskách bude musieť dodržiavať vzdialenosť 1,5 metra medzi zamestnancami. Musia byť aj zabezpečené dezinfekčné prostriedky.



Pre súkromných dopravcov z vládnych nariadení vyplýva povinnosť obmedziť počet sedadiel pre cestujúcich.