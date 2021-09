Poľsko zaznamenalo vyše 3200 pokusov o ilegálny vstup z Bieloruska

Varšava 17. septembra (TASR) - Poľská pohraničná stráž zaznamenala od začiatku septembra vyše 3200 pokusov o ilegálne prekročenie hranice zo susedného Bieloruska, pričom len vo štvrtok bolo týchto pokusov 238. Pre poľskú tlačovú agentúru PAP to v piatok povedal hovorca pohraničnej stráže. Citovala ho aj agentúra DPA.



Na "území nikoho" medzi poľskou a bieloruskou hranicou, žije už päť týždňov skupina utečencov. Nachádzajú sa v provizórnom tábore v lese neďaleko poľskej dediny Usnarz Górny. Týmto migrantom poskytuje zásoby bieloruská strana, uviedol hovorca. Informácia sa však nedá nezávisle overiť, pretože Poľsko bráni novinárom a humanitárnym pracovníkom v návšteve tejto skupiny, píše DPA.



Varšava obvinila bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka zo systematického napomáhania utečencom z vojnových oblastí dostať sa k vonkajším hraniciam Európskej únie.



Koncom mája Lukašenko varoval Európu, že Minsk už nebude brániť migrantom v ceste do EÚ - podľa neho je to reakcia na západné sankcie voči Bielorusku.



Poľsko vyhlásilo popri svojej hranici s Bieloruskom výnimočný stav a cudzinci majú zakázané cestovať do tejto oblasti. Okrem toho tam vojaci budujú pohraničný plot. Minister obrany Mariusz Blaszczak informoval o tom, že plot je dlhý už 60 kilometrov.