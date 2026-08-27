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Poľsko žiada Európsku komisiu o miliardovú pokutu pre Metu
Konflikt s Metou sa v Poľsku stal predmetom záujmu médií po tom, čo známy podnikateľ Rafal Brzoska firmu obvinil z nekonania vo veci falošných reklám.
Autor TASR,aktualizované
Varšava 27. augusta (TASR) - Poľský minister digitalizácie Krzysztof Gawkowski požiadal Európsku komisiu o uloženie pokuty vo výške jednej miliardy zlotých (približne 233 miliónov eur) spoločnosti Meta za nedostatočný boj proti podvodným reklamám a škodlivému obsahu na jej platformách.
Formálny návrh zaslal Komisii vo štvrtok. Odvoláva sa v ňom na výsledky kontroly poľských úradov aj celoeurópske zistenia. Oznámil to v príspevku na sociálnej sieti X, kde zverejnil aj obsah listu, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Digitálne platformy musia niesť plnú zodpovednosť za svoje konanie, a preto som požiadal o uloženie pokuty Mete vo výške jednej miliardy zlotých,“ uviedol Gawkowski. Očakáva, že Komisia prípad vyšetrí v krátkom čase a uloží pokutu. „Dôkazov je viac než dosť," dodal.
Gawkowski v liste adresovanom podpredsedníčke Európskej komisie Henne Virkkunenovej požiadal o podrobnejšie posúdenie, či Meta plní povinnosti podľa článkov 34 a 35 Aktu o digitálnych službách (DSA) a o uplatnenie sankcie podľa tohto nariadenia.
Podľa listu poľský tím CERT, pôsobiaci v rámci Národnej vedeckej a akademickej siete (NASK), analyzoval 122 reklám vyhodnotených ako podvodné. Meta v 106 prípadoch konanie uzavrela bez odstránenia reklamy. Desať reklám odstránila a v šiestich prípadoch neposkytla odpoveď. Gawkowski tvrdí, že opakovane zverejňované škodlivé reklamy neboli často účinne zablokované, čo umožňovalo podvodníkom pokračovať v činnosti.
„Ak platforme Meta stačí niekoľko minút, aby sa reklama dostala k miliónom ľudí, mala by za niekoľko minút zabezpečiť overenie a odstránenie falošného obsahu,“ povedal Gawkowski vo štvrtok v Sejme. „Máme hmatateľné dôkazy o tom, že platforma nekoná v záujme používateľa, ale koná vo vlastnom záujme, čo jej umožňuje zarábať peniaze na podvodnej reklame,“ dodal.
List zároveň uvádza výsledky spoločnej kontroly spotrebiteľských organizácií v 13 krajinách. Tie zhromaždili približne 900 reklám a obsahov s podvodným charakterom. Platformy odstránili iba 27 percent z nich, zatiaľ čo 52 percent podnetov zamietli alebo na ne neposkytli odpoveď. Podľa spotrebiteľských organizácií môže podvodný obsah zasahovať viac ako 200 miliónov európskych spotrebiteľov.
Konflikt s Metou sa v Poľsku stal predmetom záujmu médií po tom, čo známy podnikateľ Rafal Brzoska firmu obvinil z nekonania vo veci falošných reklám, ktoré bez jeho súhlasu využívajú jeho podobizeň na propagáciu podvodných ponúk. Na sociálnych sieťach zverejnil mená aj podobizne zamestnancov poľskej pobočky Mety, ktorí podľa neho nesú za pochybenia zodpovednosť. Meta následne jeho účet zablokovala, ale onedlho ho získal späť.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Formálny návrh zaslal Komisii vo štvrtok. Odvoláva sa v ňom na výsledky kontroly poľských úradov aj celoeurópske zistenia. Oznámil to v príspevku na sociálnej sieti X, kde zverejnil aj obsah listu, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Digitálne platformy musia niesť plnú zodpovednosť za svoje konanie, a preto som požiadal o uloženie pokuty Mete vo výške jednej miliardy zlotých,“ uviedol Gawkowski. Očakáva, že Komisia prípad vyšetrí v krátkom čase a uloží pokutu. „Dôkazov je viac než dosť," dodal.
Gawkowski v liste adresovanom podpredsedníčke Európskej komisie Henne Virkkunenovej požiadal o podrobnejšie posúdenie, či Meta plní povinnosti podľa článkov 34 a 35 Aktu o digitálnych službách (DSA) a o uplatnenie sankcie podľa tohto nariadenia.
Podľa listu poľský tím CERT, pôsobiaci v rámci Národnej vedeckej a akademickej siete (NASK), analyzoval 122 reklám vyhodnotených ako podvodné. Meta v 106 prípadoch konanie uzavrela bez odstránenia reklamy. Desať reklám odstránila a v šiestich prípadoch neposkytla odpoveď. Gawkowski tvrdí, že opakovane zverejňované škodlivé reklamy neboli často účinne zablokované, čo umožňovalo podvodníkom pokračovať v činnosti.
„Ak platforme Meta stačí niekoľko minút, aby sa reklama dostala k miliónom ľudí, mala by za niekoľko minút zabezpečiť overenie a odstránenie falošného obsahu,“ povedal Gawkowski vo štvrtok v Sejme. „Máme hmatateľné dôkazy o tom, že platforma nekoná v záujme používateľa, ale koná vo vlastnom záujme, čo jej umožňuje zarábať peniaze na podvodnej reklame,“ dodal.
List zároveň uvádza výsledky spoločnej kontroly spotrebiteľských organizácií v 13 krajinách. Tie zhromaždili približne 900 reklám a obsahov s podvodným charakterom. Platformy odstránili iba 27 percent z nich, zatiaľ čo 52 percent podnetov zamietli alebo na ne neposkytli odpoveď. Podľa spotrebiteľských organizácií môže podvodný obsah zasahovať viac ako 200 miliónov európskych spotrebiteľov.
Konflikt s Metou sa v Poľsku stal predmetom záujmu médií po tom, čo známy podnikateľ Rafal Brzoska firmu obvinil z nekonania vo veci falošných reklám, ktoré bez jeho súhlasu využívajú jeho podobizeň na propagáciu podvodných ponúk. Na sociálnych sieťach zverejnil mená aj podobizne zamestnancov poľskej pobočky Mety, ktorí podľa neho nesú za pochybenia zodpovednosť. Meta následne jeho účet zablokovala, ale onedlho ho získal späť.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)