Poľsko žiada Fínsko, Nemecko a Grécko o podporu pri ochrane hranice

Varšava 5. júla (TASR) - Poľsko vyjadrilo záujem o podporu zo strany Fínska, Nemecka a Grécka pri strážení hraníc s Bieloruskom, uviedol vo štvrtok vysokopostavený predstaviteľ krajiny. Varšava od trojice štátov podľa neho žiada pohraničnú stráž aj policajtov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Tieto krajiny sú naozaj skúsené v otázke ochrany hraníc. Najmä prax Grécka by mohla byť veľmi užitočná," uviedol citovaný zdroj z poľskej vlády s tým, že prípravy v tejto veci už prebiehajú.



Vláda vo Varšave, ale aj úrady Litve a Lotyšsku, ktoré sú tiež na východnej hranici EÚ s Bieloruskom, už dlhší čas obviňujú bieloruský režim Západom neuznaného prezidenta Alexandra Lukašenka z povzbudzovania ilegálnej migrácie do týchto troch krajín, aby tak spôsobil spory a chaos v rámci EÚ.



Európska pohraničná a pobrežná stráž (FRONTEX) uvádza, že počet migrantov, ktorí sa pokúšajú prejsť do EÚ cez jej východné hranice, sa za prvých päť mesiacov tohto roka takmer zdvojnásobil. Poľské i fínske úrady sa však obávajú toho, že by sa situácia v blízkej budúcnosti mohla ešte zhoršiť.



V rámci opatrení Grécko už rozširuje oplotenie na svojej hranici s Tureckom, zatiaľ čo Fínsko sa snaží uzavrieť novú trasu migrantov vedúcu cez Rusko do Európy prostredníctvom posilnenia hliadok pohraničnej stráže, dronov, elektronických detektorov a aj výstavbou plotov.



Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vo štvrtok uviedol, že medzi migrantmi prichádzajúcimi z Bieloruska môžu byť aj osoby vycvičené na útoky na vojakov. Varšava podľa Reuters dúfa, že túto otázku otvorí na nadchádzajúcom summite NATO, ktorý sa uskutoční budúci týždeň vo Washingtone.