Poľsko žiada o pomoc s nahradením techniky, ktorú dalo Ukrajine

Varšava 13. júna (TASR) - Poľsko žiada svojich spojencov, aby mu pomohli s nahradením vojenskej techniky, ktorú poskytlo Ukrajine, aby jej pomohlo v boji proti ruskej invázii. Uviedol to v pondelok poľský prezident Andrzej Duda.



Ako informovala agentúra PAP, Duda na pondelkovom brífingu veliteľského štábu poľskej armády uviedol, že Poľsko je hlavným dodávateľom ťažkých zbraní Ukrajine - vrátane stoviek tankov, bojových vozidiel, delostrelectva, bezpilotných lietadiel a ručných protilietadlových odpaľovacích zariadení, ako aj státisícov kusov munície, náhradných dielov a ďalšieho vybavenia.



Duda vyslovil očakávanie, že výzbroj poľskej armády bude doplnená aj v rámci spojeneckých podporných mechanizmov. Ako zdôraznil, hrozba ruskej agresie na území členských krajín NATO sa zatiaľ nezmenšila.



Dodal, že rozhodnutie Poľska o presune vojenskej techniky na Ukrajinu bolo prijaté ako rýchla reakcia na žiadosť Kyjeva. Ako spresnil, odhadované náklady na vojenskú pomoc pre Ukrajinu sú minimálne 1,7 miliardy dolárov.



Upozornil súčasne, že obstaranie nového vybavenia môže trvať roky a Poľsko čo najrýchlejšie potrebuje náhradu za pomoc poskytnutú Ukrajine. Informoval, že Poľsko sa obracia na prakticky všetkých svojich spojencov so žiadosťou o dodávky vojenskej techniky, ktorá pritom "nemusí byť nevyhnutne nová".



Poľský prezident povedal, že ruská agresia proti Ukrajine podrobila skúške trvácnosť a efektívnosť medzinárodných štruktúr.



NATO a EÚ v tejto skúške podľa Dudu "preukázali jednotu a dôveryhodnosť". "Určite viac, ako to bolo v roku 2014, keď Putin prvýkrát zaútočil na Ukrajinu," zdôraznil Duda podľa spravodajského webu Interia.pl.



Uviedol, že "hrozba budúcej ruskej agresie na území NATO sa nezmenšila" a Rusko otvorene prejavuje svoj nepriateľský postoj voči Západu. Podľa Dudu je preto načase, aby najbližší summit NATO prijal odvážne rozhodnutia na posilnenie aliancie, "ako to bolo počas summitu vo Varšave v roku 2016".



Dodal, že reakcia aliancie musí zahŕňať posilnenie vojenskej prítomnosti, najmä na východnom krídle NATO. "Musíme premeniť existujúcu Predsunutú prítomnosť (operácia NATO - eFP) na Predsunutú obranu," zdôraznil Duda.



Ako zhodnotil, dôveryhodnosť aliancie "závisí aj od sily a súdržnosti transatlantických väzieb". Poznamenal tiež, že USA nemôžu prevziať plnú zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti v Európe. Dodal, že Poľsko - ako krajina s najväčším ekonomickým a vojenským potenciálom v regióne - je pripravené prijať dodatočné úlohy a podieľať sa na vojenskom posilňovaní NATO na východnom krídle.