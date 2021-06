Poľsko žiada Vatikán o údaje z vyšetrovania sexuálneho zneužívania

Varšava 24. júna (TASR) - Poľská štátna komisia pre boj proti sexuálnemu zneužívaniu neplnoletých vo štvrtok oznámila, že požiadala Vatikán o údaje o zneužívaní kňazmi v Poľsku, pretože poľská cirkev jej tieto vyžiadané informácie neposkytuje. Uviedla to tlačová agentúra AP.



Šéf komisie Blažej Kmieciak vyhlásil, že kňazov sa týka približne 30 percent prípadov zneužívania osôb vo veku do 15 rokov, ktoré komisia analyzuje.



Dodal však, že napriek písomným žiadostiam zaslaným tento rok už skôr regionálnym lídrom poľskej katolíckej cirkvi a ďalším cirkvám sprístupnil svoje spisy Štátnej komisii pre prípady pedofílie iba jeden diecézny súd.



"Od Konferencie biskupov Poľska nedostávame žiadne dokumenty, žiadne informácie, ktoré by umožnili zmysluplnú analýzu prípadov, ktoré musíme objasniť," povedal Kmieciak na tlačovej konferencii.



Výsledkom toho je, že komisia poslala list vatikánskej Kongregácii pre náuku viery napríklad aj s otázkami, koľko prípadov údajného zneužívania poľskými kňazmi preverovala v rokoch 2000 – 2020, koľko ich skončilo odsúdením a aké boli tresty.



Hovorkyňa štátnej komisie Ivetta Bialá pre agentúru AP dodala, že list poslali v stredu.



Vatikán v posledných rokoch potrestal a odvolal viacero poľských katolíckych biskupov a arcibiskupov za neriešenie hlásení o zneužívaní neplnoletých osôb kňazmi v oblasti, za ktorú zodpovedali.



Štátnu komisiu zriadili v roku 2019 a jej úlohou je preveriť správy a prípady zneužívania neplnoletých vo veku do 15 rokov, zaistiť potrestanie páchateľov a vypracovať preventívne a výchovné opatrenia. Preveruje prípady 330 jednotlivcov a takisto analyzuje spisy vyše 260 súdnych káuz, ktoré viedli k odsúdeniu.