Poľsko zintenzívni prevoz ukrajinských pacientov do európskych krajín

Varšava 28. decembra (TASR) - Poľsko sa chystá zintenzívniť a zrýchliť prepravu ukrajinských nemocničných pacientov – vrátane ranených vojakov – do ďalších európskych krajín, pričom niektorí budú prevezení do poľských nemocníc. V stredu to pre tlačovú agentúru PAP povedal hovorca ministerstva zdravotníctva Wojciech Andrusiewicz.



Hovorca pred stredajšou plánovanou tlačovou konferenciou ministrov zdravotníctva Poľska a Ukrajiny v juhovýchodopoľskom meste Rzeszów oznámil, že z letiska Rzeszów-Jasionka odletí špeciálna linka ukrajinskými pacientmi na liečbu do ďalších európskych krajín.



"V stredu odletí ďalšia skupina pacientov z tranzitného evakuačného zdravotníckeho strediska, zriadeného v obci Jasionka. V utorok tam priletelo 14 ľudí spolu s rodinami. Lietadlo ich prevezie na liečbu do Nórska," dodal Andrusiewicz.



"Poľsko sa chystá na zintenzívnenie počtu transportov ukrajinských pacientov do ďalších európskych krajín, keďže ozbrojené aktivity na Ukrajine sa zvýšili a v tamojších nemocniciach majú nedostatok elektriny," vysvetlil hovorca ministra zdravotníctva.



"Niektorí pacienti budú prevezení aj do poľských nemocníc; medzi nimi budú i ranení vojaci, ktorí sa po vyliečení v Poľsku často vracajú na front," dodal.



Streda je v poradí už 308. dňom vojny na Ukrajine, ktorú rozpútalo Rusko koncom februára.