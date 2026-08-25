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Poľsko získalo 28 nových tankov K2, nasadí ich pri hraniciach s Ruskom
Nové stroje majú byť zaradené do jednotiek dislokovaných okrem iného v blízkosti Kaliningradskej oblasti.
Autor TASR
Varšava 25. augusta (TASR) - Do Poľska dorazilo prvých 28 juhokórejských tankov K2 z druhého kontraktu, ktorý krajina podpísala v auguste 2025. V utorok to oznámil minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Tanky posilnia 16. mechanizovanú divíziu na severovýchode Poľska. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámení na sieti X a portálu Defence24.
V divízii sa už nachádza 180 tankov K2GF. Nové stroje majú byť zaradené do jednotiek dislokovaných okrem iného v blízkosti Kaliningradskej oblasti.
Prvá zmluva z augusta 2022 počítala s nákupom 180 tankov K2GF za 3,37 miliardy dolárov (cca 2,89 mld. eur). Všetky už Poľsko dostalo a rozdelilo ich medzi tri mechanizované a obrnené brigády.
Druhá zmluva z augusta 2025 sa týka ďalších 180 tankov, z toho 64 v modernizovanej verzii K2PL, prispôsobenej poľským potrebám. Väčšina týchto tankov má byť v rokoch 2028 až 2030 vyrobených v poľských závodoch. Poľsko zároveň očakáva ďalšie zmluvy na tanky K2PL, ktoré majú vzniknúť v domácej výrobe.
Verzia K2PL bude vychádzať z konštrukcie K2GF a dostane okrem iného aktívny systém ochrany a rušičku dronov. Súčasťou programu je aj 81 podporných vozidiel na báze K2, vrátane vozidiel technického zabezpečenia, ženijných vozidiel a mostných vozidiel. Poľsko má v nasledujúcich rokoch disponovať spolu 441 vozidlami K2.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
V divízii sa už nachádza 180 tankov K2GF. Nové stroje majú byť zaradené do jednotiek dislokovaných okrem iného v blízkosti Kaliningradskej oblasti.
Prvá zmluva z augusta 2022 počítala s nákupom 180 tankov K2GF za 3,37 miliardy dolárov (cca 2,89 mld. eur). Všetky už Poľsko dostalo a rozdelilo ich medzi tri mechanizované a obrnené brigády.
Druhá zmluva z augusta 2025 sa týka ďalších 180 tankov, z toho 64 v modernizovanej verzii K2PL, prispôsobenej poľským potrebám. Väčšina týchto tankov má byť v rokoch 2028 až 2030 vyrobených v poľských závodoch. Poľsko zároveň očakáva ďalšie zmluvy na tanky K2PL, ktoré majú vzniknúť v domácej výrobe.
Verzia K2PL bude vychádzať z konštrukcie K2GF a dostane okrem iného aktívny systém ochrany a rušičku dronov. Súčasťou programu je aj 81 podporných vozidiel na báze K2, vrátane vozidiel technického zabezpečenia, ženijných vozidiel a mostných vozidiel. Poľsko má v nasledujúcich rokoch disponovať spolu 441 vozidlami K2.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)