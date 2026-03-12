< sekcia Zahraničie
Poľsko zmarilo zrejme iránsky hackerský útok na stredisko výskumu
Izrael spoločne s USA vedie od 28. februára vojnu proti Iránu, ktorý reagoval odvetnými útokmi na americké a izraelské ciele v okolitých krajinách.
Autor TASR
12. marca (TASR) - Poľsko v uplynulých dňoch prekazilo pravdepodobne iránsky pokus o hackerský útok na tamojšie Národné centrum pre jadrový výskum, uviedol vo štvrtok poľský minister pre digitálne záležitosti Krzysztof Gawkowski. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.
„Útok síce nebol rozsiahly, ale išlo o pokus o narušenie bezpečnostných opatrení, a bol zmarený,“ povedal Gawkowski, ktorý je zároveň podpredsedom vlády, vo štvrtok pre televíziu TVN24.
Útok podľa ministra nebol úspešný v plánovanom rozsahu a centrum je zabezpečené, keďže na incidente pracujú príslušné bezpečnostné zložky. „Prvé identifikácie vstupných vektorov, teda miest, z ktorých boli útoky spustené, sú spojené s Iránom,“ povedal ďalej Gawkowski s tým, že „toto môže byť forma kamufláže.“
„Keď budeme mať všetky informácie, služby ich preveria, existuje však veľa náznakov, že sa to odohralo z iránskeho územia,“ dodal.
Poľsko výrazne posilnilo bezpečnosť zariadení a infraštruktúry spojenej so Spojenými štátmi a Izraelom vzhľadom na útoky týchto dvoch krajín na Irán, uviedol vo štvrtok minister vnútra Tomasz Siemoniak. Na brífingu počas medzinárodného kongresu civilnej obrany, ktorý sa koná vo Varšave, spresnil, že vojenská akcia proti krajine, ktorá desaťročia podporuje terorizmus, môže byť spojená so zvýšenou hrozbou na území Poľska.
„Zložky podnikajú potrebné kroky. Sme v kontakte s našimi spojencami a budeme analyzovať všetky potenciálne hrozby,“ uviedol minister vnútra s tým, že Poľsko je podľa neho „v prvej línii hybridnej agresie“.
Izrael spoločne s USA vedie od 28. februára vojnu proti Iránu, ktorý reagoval odvetnými útokmi na americké a izraelské ciele v okolitých krajinách. Teheránom sponzorované libanonské militantné hnutie Hizballáh vzápätí zaútočilo na Izrael a tak do tohto konfliktu zatiahol aj Libanon. Izrael odpovedal leteckými útokmi na ciele spojené s Hizballáhom v rôznych častiach krajiny vrátane metropoly Bejrút a pozemnou ofenzívou na juhu Libanonu.
