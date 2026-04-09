Poľsko zmodernizuje národné divadlo a operu za 33 miliónov eur
Varšava 9. apríla (TASR) - Poľské ministerstvo kultúry vyčlení na modernizáciu komplexu Veľkého divadla - Národnej opery vo Varšave viac ako 140 miliónov zlotých (približne 33 miliónov eur). Vo štvrtok to oznámila ministerka kultúry Marta Cienkowska s riaditeľom divadla Borisom Kudličkom s tým, že projekt sa uskutoční v rokoch 2026 až 2029. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Kudlička, ktorý pochádza z Ružomberka, označil modernizáciu za krok k väčšej otvorenosti a dostupnosti inštitúcie. „Čo sa týka zmien, ktoré budeme v najbližších dvoch, troch rokoch riešiť v našom divadle, je to väčšia prístupnosť inštitúcie nášmu publiku,“ priblížil Kudlička. Zdôraznil, že vysoký záujem divákov si vyžaduje rozšírenie ponuky. „My sme divadlom, ktoré má skoro stopercentné obsadenie, čiže vieme, že musíme byť dostupnejší, musíme v našom repertoári ponúkať viac predstavení,“ doplnil.
Ministerka zdôraznila, že investície do kultúrnej infraštruktúry sú pre vládu rovnako dôležité ako investície do dopravy, energetiky či bezpečnosti. Inštitúcia preto pripravuje výstavbu nových skúšobných sál pre operu aj balet, ktoré umožnia paralelnú prípravu viacerých inscenácií. „Budú to priestory, ktoré nám dovolia, aby sme mohli súčasne pripravovať viac produkcií, premiér a repertoárových pozícií,“ uviedol Kudlička.
V súvislosti s novým leteckým spojením medzi Bratislavou a Varšavou vyzval Slovákov na návštevu Poľska, aby prišli aj za kultúrou. „Ja si myslím, že poľská kultúra historicky znamená veľmi veľa a je jedným zo základov európskej kultúry. Sme tu pre všetkých, sme tu pre vás a srdečne pozývam,“ dodal Kudlička.
Komplex Veľkého divadla bol dokončený v roku 1833 a následne zbombardovaný pri obrane mesta v roku 1939. Počas Varšavského povstania v roku 1944 bol vyhodený do vzduchu nacistami, a následne v ňom popravili okolo 350 civilistov. Po vojne prešiel obnovou a do užívania ho odovzdali v roku 1965.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
