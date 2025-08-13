< sekcia Zahraničie
Poľsko zmodernizuje stíhačky F-16 za takmer 4 miliardy dolárov
Autor TASR
Bydgoszcz 13. augusta (TASR) - Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz podpísal v stredu v Bydgoszczi zmluvu na modernizáciu všetkých poľských bojových lietadiel F-16. Hodnota kontraktu je približne 3,8 miliardy amerických dolárov a stroje budú modernizované na štandard Viper. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa Kosiniaka-Kamysza sa modernizácia dotkne celej flotily 48 lietadiel F-16C/D Block 52+, ktoré patria medzi základné prvky poľského bojového letectva. Po úpravách dosiahnu jednu z najmodernejších verzií, čím sa zvýšia ich schopnosti v oblasti prieskumu, komunikácie a interoperability s ďalšou technikou vrátane objednaných stíhačiek F-35.
Minister obrany uviedol, že počas dvoch desaťročí služby sa tieto stroje veľmi dobre osvedčili a sú obľúbené medzi poľskými pilotmi. „Tento typ lietadla snáď nikdy neomrzí, nikdy nezostane v minulosti. Vždy budú nové, lepšie a vylepšené verzie,“ povedal. Zároveň dodal, že hoci súčasná verzia C/D disponuje veľmi dobrými schopnosťami, po 20 rokoch už nepostačuje na úroveň hrozieb, ktorým Poľsko čelí.
Stíhačky F-16 tvoria základ poľského bojového letectva a zabezpečujú väčšinu hliadkovacích a obranných misií v rámci ochrany vzdušného priestoru krajiny.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
