Poľsko znepokojujú nemecké plány na posilnenie hraničných kontrol

Berlín 2. mája (TASR) - Poľské veľvyslanectvo v Berlíne vyjadrilo znepokojenie nad plánmi nastupujúcej nemeckej vlády sprísniť hraničné kontroly. Varovalo, že by to mohlo poškodiť fungovanie vnútorného trhu EÚ, TASR o tom píše podľa agentúry DPA.



Problémy sa vyskytli už pri súčasných kontrolách na nemecko-poľských hraniciach, povedal poľský veľvyslanec v Berlíne Jan Tombinski pre magazín Politico. Existujúce opatrenia zaviedla odchádzajúca stredoľavá nemecká koalícia a podľa neho spôsobujú niekoľkohodinové dopravné zápchy z Poľska do Nemecka. Uviedol, že Poľsko si preto neželá ďalšie sprísnenie hraničných kontrol.



Tombinski ešte nebol oficiálne vymenovaný za veľvyslanca, ale v Nemecku pôsobí ako chargé d'affaires. Zdôraznil záväzok Poľska chrániť vonkajšie hranice EÚ, najmä s Ruskom a Bieloruskom. Pripomenul však aj potrebu zachovať voľný pohyb v rámci európskeho schengenského priestoru.



Na otázku, či by Poľsko akceptovalo odsun migrantov z Nemecka, Tombinski povedal, že Varšava si stojí za svojimi „povinnosťami vyplývajúcimi z legislatívy EÚ“ vrátane nového Spoločného európskeho azylového systému (CEAS).



Líder kresťanských demokratov (CDU) Friedrich Merz a čakateľ na funkciu kancelára prísnejšie hraničné kontroly avizoval „od prvého dňa“ jeho kancelárstva. Thorsten Frei ako budúci šéf úradu kancelára povedal pre spravodajský magazín Der Spiegel, že na hraniciach bude nasadená ďalšia spolková polícia a tento krok označil za nevyhnutný a okamžitý.



Na základe koaličnej dohody sa Merzova CDU, jej bavorská sesterská Kresťanskosociálna únia (CSU) a sociálni demokrati (SDP) zaviazali, že budú vykonávať zásahy proti migrantom na hraniciach „v koordinácii s našimi európskymi susedmi.“ Či si táto koordinácia vyžaduje formálny súhlas alebo len konzultácie, nebolo presne špecifikované.