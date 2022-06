Poľsko znova hlási viac prichádzajúcich než odchádzajúcich Ukrajincov

Varšava 24. júna (TASR) - Počet Ukrajincov prekračujúcich hranicu do Poľska znova prevyšuje počet tých, čo sa do vlasti vracajú. Obracia sa tak mesiac trvajúci trend, ukázali v piatok poľské údaje. Správu priniesla tlačová agentúra AFP.



Už niekoľko dní vstupuje do Poľska priemerne o 3000 Ukrajincov viac, než ich odchádza, uvádzajú poľské pohraničné úrady.



Po začatí invázie Ruska na Ukrajine 24. februára utekali Ukrajinci do Poľska masovo. Niekedy ich prišlo až 400.000 denne, oznámila hovorkyňa poľskej pohraničnej stráže Anna Michalská.



Prílev ukrajinských utečencov sa nakoniec spomalil, keď sa vojna naťahovala, a od polovice mája už viac Ukrajincov odchádzalo ako prichádzalo – až do tohto týždňa.



Táto zmena nastáva v období, keď Rusko stále bombarduje a ostreľuje ukrajinské mestá a ničí infraštruktúru vrátane ropnej rafinérie v meste Kremenčuk, kde preto zostali bez zamestnania tisíce ľudí. Uviedla to Natalija Pančenková, šéfka občianskej iniciatívy Euromajdan Warszawa na podporu Ukrajiny.



"Po čase aj tí najvzdorovitejší môžu stratiť odvahu," povedala Pančenková pre AFP. Dodala, že nepozná presný dôvod najnovšieho nárastu v počte prichádzajúcich Ukrajincov.



Podľa názoru Michalskej nie je táto zmena dostatočne veľká na to, aby bola dôležitá. Iba deväť percent Ukrajincov prekračujúcich hranice do Poľska tvrdí, že utekajú pred vojnou vo svojej vlasti, dodala.



Vo štvrtok vstúpilo na územie Poľska 27.500 ľudí z Ukrajiny, pričom opačným smerom prešlo cez hranicu 24.400 ľudí, informovala poľská pohraničná stráž. V stredu bolo zaznamenaných 26.300 prichádzajúcich Ukrajincov a 23.500 odchádzajúcich.



Aj ukrajinská pohraničná stráž túto zmenu spozorovala. Uviedla, že cez západné hranice odišlo vo štvrtok z Ukrajiny 45.000 ľudí vrátane vyše 25.000 osôb, ktoré prekročili hranicu do Poľska. Na územie Ukrajiny vstúpilo ďalších 40.000 ľudí vrátane 37.000 ukrajinských občanov.