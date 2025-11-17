Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľsko znovu otvorilo dva hraničné priechody s Bieloruskom

Premiér Donald Tusk zdôvodnil krok situáciou obyvateľov Podleského vojvodstva a uviedol, že po sprísnení ochrany je táto hranica najbezpečnejšou v Európe.

Autor TASR
Varšava 17. novembra (TASR) - V pondelok Poľsko znovu otvorilo cestné hraničné priechody Bobrowniki - Berastavica a Kužnica Bialostocka - Bruzhi, ktoré boli doteraz uzatvorené. Vláda zároveň oznámila, že bude ich fungovanie sledovať z hľadiska bezpečnosti. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.

Premiér Donald Tusk zdôvodnil krok situáciou obyvateľov Podleského vojvodstva a uviedol, že po sprísnení ochrany je táto hranica najbezpečnejšou v Európe. Rozhodnutie vzniklo po konzultáciách s ministrom vnútra Marcinom Kierwiňským a ministrom obrany Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom.

Priechod Bobrowniki - Berastavica je otvorený pre osobnú dopravu a pre nákladné vozidlá registrované v krajinách EÚ, EFTA a vo Švajčiarsku. Kužnica Bialostocka - Bruzhi funguje pre osobné autá, nie však pre autobusy.

Ministerstvo vnútra vo Varšave uviedlo, že cieľom je obnoviť pohyb osôb a tovarov v záujme podnikateľov a cestujúcich. Pri zvýšenom riziku vláda zváži opätovné uzavretie priechodov.



(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

