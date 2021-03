Zrážka dvoch autobusov v Poľsku si vyžiadala najmenej 22 zranených

Varšava/Štetín 19. marca (TASR) - Najmenej 22 ľudí utrpelo zranenia pri zrážke dvoch autobusov na severozápade Poľska. Oznámila to v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na miestnu políciu.



K nehode došlo v prístavnom meste Štetín pri pobreží Baltského mora. Vodič jedného z autobusov, ktoré utrpel zranenia viacerých orgánov, je v kritickom stave. Z vozidla ho museli vyslobodzovať zasahujúci hasiči.



Menej vážne zranenia utrpelo ďalších 21 ľudí. Medzi zranenými je aj mnoho vojakov 12. mechanizovanej brigády poľskej armády, ktorí v oboch autobusoch smerivali do Štetína.



Podľa záberov, ktoré zverejnili poľské televízie, jeden z autobusov narazil zozadu do druhého. Pri nehode boli poškodené ešte ďalšie dve vozidlá.