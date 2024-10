Poľsko zredukuje personál na veľvyslanectve v Bejrúte

Varšava/Bejrút 1. októbra (TASR) - Hovorca poľského ministerstva zahraničných vecí v utorok uviedol, že Poľsko obmedzí personál na svojom veľvyslanectve v libanonskom Bejrúte. Varšava taktiež zorganizuje odvoz pre poľských občanov, ktorí chcú opustiť Libanon. Poľsko tak reaguje na eskaláciu konfliktu medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizbaláh. TASR informáciu prevzala z agentúry Reuters a denníka Gazeta Wyborcza.



"Prijali sme rozhodnutie obmedziť počet zamestnancov nášho veľvyslanectva v Bejrúte," povedal hovorca Pawel Wronski. "Ide najmä o rodiny diplomatov. Budeme sa snažiť ponechať tam iba nevyhnutný personál. Ostatní sa vrátia do Poľska."



Gazeta Wyborcza informuje, že v Libanone sa nachádza aj 150 príslušníkov poľskej armády, ktorí tam pôsobia v misii OSN. Ich návrat do Poľska plánovali zabezpečiť už minulý týždeň v piatok. Pre izraelské letecké útoky na pozície Hizballáhu sa však odlet neuskutočnil. Podľa informácií poľského denníka bude možné ich odchod zabezpečiť až na budúci týždeň.



Izrael tvrdí, že jeho pozemné sily v noci na utorok podnikli obmedzenú pozemnú ofenzívu do Libanonu zameranú na bašty Hizballáhu. Predchádzalo jej niekoľko dní leteckých útokov na ciele hnutia v metropole Bejrút a ďalších častiach krajiny. Pri piatkovom útoku Izraela zahynul aj dlhoročný vodca hnutia Hasan Nasralláh a viacero vysokopostavených veliteľov.