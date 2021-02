Poľsko zrejme nebude podávať vakcínu od AstraZenecy starším ľuďom

Varšava 1. februára (TASR) - V Poľsku pravdepodobne nebudú očkovať seniorov vakcínou proti novému koronavírusu od firmy AstraZeneca, uviedol v pondelok šéf kancelárie predsedu vlády Michal Dworczyk, ktorý má na starosti vakcinačný program v krajine. Informovala o tom agentúra DPA.



Dworczyk na tlačovej konferencii vo Varšave povedal, že konečné rozhodnutie týkajúce sa použitia vakcíny od britsko-švédskej firmy sa prijme na základe odporúčania lekárskeho výboru.



Európska agentúra pre lieky (EMA) v piatok oznámila, že nie je dostatok údajov a výsledkov týkajúcich sa ľudí vo veku nad 55 rokov, aby sa dalo určiť, ako vakcína od AstraZenecy účinkuje v tejto vekovej kategórii. Napriek tomu je podľa EMA vakcínu možné podávať aj starším ľuďom.



Poľsko očakáva prvé dodávky vakcíny od AstraZenecy okolo 9. februára.



Do tohto pondelka v Poľsku podali takmer 1,2 milióna dávok vakcíny, väčšinou od spoločností Pfizer a BioNTech. Krajina doteraz zaočkovala 94 percent lekárov a 80 percent obyvateľov opatrovateľských domovov, dodal Dworczyk.



V Poľsku sa v pondelok v rámci uvoľňovania epidemiologických opatrení opäť otvorili múzeá, galérie, knižnice či nákupné centrá. Poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski však poznamenal, že väčšina škôl zostane zatvorená najmenej do marca. Minimálne do 14. februára budú uzavreté i bary, reštaurácie, hotely, nočné kluby či telocvične.