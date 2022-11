Poľsko zrejme umožní Ukrajine prístup k vyšetrovaniu dopadu rakety

Varšava 17. novembra (TASR) – Varšava je ochotná umožniť ukrajinským expertom prístup k miestu utorkového dopadu rakety, ktorá neďaleko hranice s Ukrajinou zabila dvoch ľudí. Uviedol to vo štvrtok poradca poľského prezidenta Andrzeja Dudu, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Na mieste aktuálne pracuje skupina poľských a amerických vyšetrovateľov, povedal Dudov poradca pre zahraničnú politiku Jakub Kumoch pre stanicu TVN24. Prístup podľa neho môžu Ukrajincom poskytnúť čoskoro, ak s tým budú súhlasiť obe strany. "Pokiaľ viem, z americkej strany nie sú žiadne námietky," povedal Kumoch.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v stredu na zapojenie odborníkov z jeho krajiny do vyšetrovania prípadu. Povedal tiež, že nepochybuje, že raketa "nebola ukrajinská".



Západní predstavitelia uviedli, že na poľskú dedinu Przewodów pravdepodobne spadla strela ukrajinského systému protiraketovej obrany reagujúcej na ruské raketové útoky.



"Nikto neobviňuje Ukrajinu z toho, že úmyselne bombardovala poľské územie," povedal Kumoch. Dôkazy podľa neho naznačujú, že išlo o nehodu spôsobenú protiraketovou strelou, ktorá nezasiahla ruskú raketu a následne sa sama nezničila.



"Je to čisto technické zisťovanie," dodal poradca s vysvetlením, že k predpokladu o rakete vystrelenej z Ukrajiny viedli expertov úlomky strely, hĺbka odtlačku pri dopade a množstvo použitého paliva.