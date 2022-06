Poľsko zruší zónu so zákazom vstupu na hraniciach s Bieloruskom

Varšava 9. júna (TASR) - Poľsko zruší na hraniciach s Bieloruskom zónu so zákazom vstupu, ale bude pokračovať v budovaní hraničného plota, ktorý má zabrániť migrantom v nelegálnom prechode. Vo štvrtok to oznámil poľský minister vnútra Mariusz Kaminski. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Poľská vláda vlani v septembri v dôsledku migračnej krízy zriadila zónu širokú tri kilometre tiahnucu sa pozdĺž hranice s Bieloruskom, do ktorej nemajú povolený vstup novinári, humanitárne organizácie ani občania, ktorí tam nežijú.



Kaminski oznámil, že zmienený hraničný pás bude zrušený "od 1. júla". Miestni obyvatelia však stále nesmú vstúpiť do vzdialenosti 200 metrov od poľsko-bieloruských hraníc, uviedol vo vyhlásení zverejnenom na Twitteri.



Vlani koncom leta a na jeseň sa v pohraničnej oblasti výrazne zhoršila situácia súvisiaca s tisícami migrantov, ktorí sa pokúšali nelegálne dostať na územie Európskej únie.



Poľsko v reakcii na krízu spustilo koncom januára na hraniciach s Bieloruskom výstavbu stálej bariéry s celkovou dĺžkou 186 kilometrov s nainštalovanými kamerovými systémami a detektormi pohybu. Náklady na výstavbu sa odhadujú na 353 miliónov eur.



Poľsko bolo kritizované pre svoj tvrdý protimigračný postoj vrátane "zatláčania" migrantov z Blízkeho východu, ktorí sa často snažia dostať do krajiny cez Bielorusko.



Od začiatku vojny na Ukrajine (24. februára) však krajina otvorila náruč ukrajinským utečencom a doteraz prijala viac ako štyri milióny ľudí, dodáva AFP.