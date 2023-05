Poľsko zrušilo zákaz dovozu agroproduktov z Ukrajiny

Varšava 3. mája (TASR) - Poľsko zrušilo zákaz dovozu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny. Reagovalo tak na krok Európskej komisie (EK) zakázať dovoz niekoľkých poľnohospodárskych plodín z Ukrajiny s cieľom vyriešiť ich nadmerné dodávky do piatich európskych krajín vrátane Slovenska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



Zákaz EK platí od utorka do 5. júna. Počas tohto obdobia môžu byť semená pšenice, kukurice, repky a slnečnice s pôvodom z Ukrajiny naďalej uvádzané do voľného obehu v celej EÚ okrem piatich členských štátov v jej susedstve: Bulharska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska.



Tieto krajiny predtým zakázali dovoz ukrajinského obilia a iných poľnohospodárskych produktov, pretože nadbytok viedol k znižovaniu ich cien na domácich trhoch.



Ukrajinské produkty môžu cez tieto krajiny aj naďalej prúdiť prostredníctvom spoločného colného tranzitného postupu alebo môžu byť prepravované na územia mimo Únie.



"Obmedzenia EK súvisiace s dovozom poľnohospodárskych plodín z Ukrajiny spĺňajú očakávania týkajúce sa uvoľnenia napätia na domácich trhoch," uviedol poľský premiér Mateusz Morawiecki.



Dodal, že rozhodnutie EK bolo prijaté v dôsledku veľmi intenzívnych rokovaní s ukrajinskou stranou aj s EK.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová uviedla, že je presvedčená, že nové opatrenia pomôžu zachovať vývozné kapacity Ukrajiny, ktorá bude ďalej "kŕmiť svet, a zároveň ochrániť živobytie európskych farmárov.