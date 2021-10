Poľsko zváži sprísnenie opatrení, ak počet prípadov za deň bude 7000

Varšava 25. októbra (TASR) – Poľsko bude musieť zvážiť sprísnenie obmedzení v súvislosti so šírením nového koronavírusu, ak počet novonakazených za deň presiahne 7000. Uviedol to v pondelok minister zdravotníctva Adam Niedzielski, píše agentúra Reuters.



„Ak budeme mať koncom októbra vyše 7000 prípadov (nákazy covidom) za deň, budeme musieť uvažovať o prijatí ďalších reštriktívnych krokov," citovala vyjadrenie šéfa rezortu zdravotníctva poľská tlačová agentúra PAP. Dodal, že sa rozhodne začiatkom novembra. Zároveň však zdôraznil, že vláda nateraz neplánuje lockdown.



Poľská vláda varovala, že počet nakazených sa každým týždňom zdvojnásobuje. V sobotu hlásili v krajine po prvý raz od mája viac ako 6000 novoinfikovaných. Námestník poľského ministra zdravotníctva Waldemar Kraska v pondelkovom rozhovore pre stanicu Polskie Radio 1 povedal, že počet denných prípadov nákazy teraz rastie o 90 percent za týždeň.



„Výsledky, ktoré sme dostali v pondelok, neodrážajú stav pandémie, v ktorom sa práve nachádzame, sú vždy nižšie... Ale čo je dôležitejšie, je stúpajúca tendencia, ktorá sa drží na vysokej úrovni a momentálne predstavuje okolo 90 percent v porovnaní s minulým týždňom," povedal Kraska.



Reuters pripomína, že v strednej a východnej Európe, kde je miera zaočkovanosti proti covidu v porovnaní so západnou Európou nižšia, evidujú v posledných týždňoch nárast počtu nakazených a Varšava preto nalieha na obyvateľov krajiny, aby sa dali zaočkovať a dodržiavali protipandemické opatrenia.