Poľsko zvažuje opatrenia na hraniciach s Litvou

Varšava 1. júla (TASR) - Poľská vláda zvažuje zavedenie opatrení na boj proti nelegálnej migrácii na hranici s Litvou. Premiér Donald Tusk na pondelkovej tlačovej konferencii nevylúčil ani zavedenie hraničných kontrol. TASR o tom píše podľa agentúry PAP.



Vláda podľa Tuska investovala „veľa úsilia, peňazí, potu a bohužiaľ aj krvi, aby sa východná hranica s Bieloruskom stala nepriepustnou.“ Je preto podľa neho potrebné zaviesť opatrenia, ktoré zabránia ilegálnym migrantom dostať sa do Poľska cez litovské územie.



Hovorca litovskej pohraničnej stráže Giedrius Misutis v reakcii uviedol, že Poľsko neinformovalo Litvu o žiadnych plánoch na zavedenie kontrol na hraniciach medzi oboma krajinami.



Misutis pre pobaltskú tlačovú agentúru BNS uviedol, že predmetná otázka sa týka tzv. sekundárnej migrácie, keď sa migranti presúvajú do inej krajiny zo štátu, v ktorom pôvodne hľadali útočisko. Dodal, že tento rok bolo zastavených viac ako 300 takýchto osôb, väčšina z nich na litovskej strane hranice.



Varšava tiež zvažuje zavedenie kontrol na hranici s Nemeckom. „Informovali sme nemeckú stranu, že ak sa vyskytnú prípady, ktoré považujeme za neštandardné, budeme musieť obnoviť kontroly na poľsko-nemeckej hranici,“ povedal Tusk, ktorý tak reagoval na správy, že Nemecko možno posiela nelegálnych migrantov do Poľska.