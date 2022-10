Poľsko zvažuje stavbu plota na hraniciach s Kaliningradom

Varšava 25. októbra (TASR) - Poľsko možno bude musieť postaviť plot na svojej hranici s ruskou exklávou Kaliningrad, aby zastavilo hroziaci prílev afrických a ázijských migrantov. Povedal to v utorok generálny tajomník poľskej vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Krzysztof Sobolewski. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Poľsko obviňuje Rusko a jeho spojenca Bielorusko zo zneužívania migrantov v rámci tzv. hybridnej vojny zameranej na destabilizáciu Európy. Pri vyostrenom napätí v dôsledku vojny na Ukrajine sa Varšava obáva zopakovania migračnej krízy, akú vlani zažila na hraniciach s Bieloruskom. Do Poľska vtedy tadiaľto masovo prúdili migranti z afrických a blízkovýchodných krajín.



Minsk popieral, že by k hraniciam privážal migrantov alebo ich podnecoval k nelegálnemu prechodu do krajín Európskej únie. Varšavu i Brusel naopak obviňoval z humanitárnej krízy, ktorá viedla v pohraničných lesoch k úmrtiam migrantov.



Sobolewski v rozhovore pre verejnoprávne Polskie Radio 1 povedal: "Budeme musieť posilniť naše sily na hranici na tomto úseku hranice a tiež... postaviť opevnenia podobné tým, aké v súčasnosti máme na poľsko-bieloruskom úseku (spoločných hraníc)," povedal.



Ruské médiá informovali, že Kaliningradská oblasť otvorila svoj vzdušný priestor pre lety z Blízkeho východu a Ázie v snahe prilákať viac zahraničných aerolínii a turistov.



"Po tom, čo sme museli riešiť a stále ešte riešime na poľsko-bieloruskej hranici, ako aj vzhľadom na otvorenie vzdušného priestoru nad Kaliningradskou oblasťou pre lietadlá z Turecka, Sýrie či Bieloruska, by k tomu (náporu migrantov) mohlo dôjsť už v nadchádzajúcich týždňoch," spresnil Sobolewski pre agentúru Reuters.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na správu o možnom plote povedal, že Rusko do takýchto rozhodnutí zasahovať nebude. "História zakaždým dokáže hlúposť rozhodnutí stavať múry, keďže v priebehu rokov či desaťročí všetky múry padnú," dodal.



Poľsko postavilo na hraniciach s Bieloruskom 187 kilometrov dlhý a 5,5 metra vysoký oceľový plot.



Reuters pripomína, že Varšava pred časom avizovala, že pohraničná stráž dostala prostriedky na vytvorenie tzv. elektronickej bariéry - pozostávajúcej zo senzorov a kamier - na hraniciach s Kaliningradskou oblasťou.