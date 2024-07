Poľsko zvažuje uzavretie hranice s Bieloruskom pre nápor migrantov

Varšava 10. júla (TASR) - Poľsko urobí všetko pre to, aby vyriešilo migračnú krízu na hraniciach s Bieloruskom, uviedol námestník poľského ministra obrany Cezary Tomczyk. Varšava dokonca zvažuje uzatvorenie hranice. TASR o tom informuje na základe stredajších správ agentúr Reuters a PAP.



"Sme pripravení využiť akékoľvek riešenie v tejto oblasti, pretože nedovolíme, aby migračná kríza spôsobená Bieloruskom trvala donekonečna," dodal Tomczyk. Poľská hranica s Bieloruskom sa stala zdrojom napätia pre nápor migrantov, ktorí sa snažia dostať na územie EÚ práve cez východných susedov Varšavy.



Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski už skôr avizoval, že krajina nevylučuje ani úplné uzavretie hranice s Minskom. V súčasnosti sú uzavreté štyri zo šiestich hraničných priechodov.



Bieloruská colná správa v stredu oznámila, že Poľsko už neumožňuje prejazd nákladných vozidiel z Bieloruska cez jediný dostupný hraničný priechod. Hovorca poľskej štátnej daňovej správy ale uviedol, že priechod nebol uzavretý, pohyb sa iba spomalil pre kontroly súvisiace s novými sankciami.



Poľský prezident Andrzej Duda hovoril o kríze aj so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom a zdôraznil, aké dôsledky by uzavretie hraníc malo na obchod s Európou.



Námestník ministra obrany uviedol, že by krajine s touto problematikou mohlo pomôcť aj NATO, ktorého členovia sú momentálne na summite vo Washingtone.



Úsilie Poľska o vyriešenie krízy do istej miery spočíva v zlepšení opevnenia a v posilnení policajnej ochrany hraníc. Ministerstvo obrany už oznámilo mobilizáciu ďalších jednotiek. Prvého augusta spustí aj šesťmesačnú operáciu, v rámci ktorej sa počet nasadených vojakov zvýši na 17.000. Hranicu bude aktívne chrániť 8000 z nich a ďalších 9000 zostane v zálohe.