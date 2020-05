Poľsko zverejnilo druhý diel dokumentu o pedofilných kňazoch

Varšava 16. mája (TASR) - Na platforme YouTube zverejnili v sobotu druhý diel dokumentárneho filmu o probléme pedofílie v poľskej katolíckej cirkvi. Dokument mal už v priebehu niekoľkých hodín milión vzhliadnutí, informovala agentúra DPA.Prvý diel filmu venovaný tejto problematike z dielne investigatívneho novinára Tomasza Sekielskeho bol zverejnený vlani v máji a vyvolal v Poľsku vášnivú diskusiu.Druhý diel, ktorý nakrútil Sekielski spolu so svojím bratom, má v preklade názov(Zabawa w chowanego). Snímka zachytáva príbehy obetí dvoch pedofilných kňazov a príslušnú reakciu poľských cirkevných autorít, ktorá bola podľa tvorcov úplne nedostatočná.V dokumente sa tvrdí, že kňazi obvinení z pedofilných skutkov zvyčajne neboli za svoje konanie potrestaní a často boli len presunutí do iných farností. Poľské katolícke diecézy pritom podľa tvorcov hlásili takéto prečiny Vatikánu, až keď sa obvinenia dostali na verejnosť.Predstaviteľ poľskej biskupskej konferencie v reakcií na nový diel dokumentu priznal, že v daných otázkach došlo k porušeniu stanovených cirkevných procedúr, čo by mal podľa neho vyšetriť Vatikán. Poďakoval tiež obetiam zneužívania za to, že o svojom utrpení prehovorili.Prvý diel dokumentárneho filmu s názvom Len to nikomu nehovor (Tylko nie mów nikomu) je sondou do sveta kňazov obvinených z pedofílie a obsahuje výpovede dospelých mužov a žien, ktorých v detstve obťažovali a znásilnili duchovní. Na YouTube mal od mája 2019 už viac ako 23 miliónov vzhliadnutí.Na budúci rok plánujú bratia Sekielski zverejniť ďalší dokumentárny film, v ktorom chcú skúmať, ako problém pedofílie svojho času riešil poľský pápež Ján Pavol II.Podľa údajov poľskej katolíckej cirkvi boli medzi rokmi 1990 až 2018 vznesené obvinenia z pedofílie voči 382 kňazom, ktorí mali celkovo zneužiť 625 obetí.link na nový dokument: http://dpaq.de/brShq