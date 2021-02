Poľsko zvýši početný stav armády v reakcii na ruskú hrozbu

Varšava 15. februára (TASR) - Poľsko bude ďalej zvyšovať počet príslušníkov svojich ozbrojených síl z dôvodu potenciálnej vojenskej hrozby zo strany Ruska. Uviedol to v pondelok poľský minister obrany Mariusz Blaszczak, ktorého citovala agentúra PAP.



Poľská vláda je podľa Blaszczaka znepokojená vojenskými agresiami, ktoré Rusko podniklo v priebehu posledných dvoch desaťročí v Gruzínsku a na Ukrajine. Svojho ruského suseda v tejto spojitosti Varšava považuje za vážnu bezpečnostnú hrozbu.



Šéf poľského rezortu obrany pripomenul, že od roku 2015, kedy moc v krajine prebrala strana Právo a spravodlivosť (PiS), počet členov tamojšej armády vzrástol z 95.000 na 135.000. Početný stav armády by sa mal podľa neho ďalej zvyšovať.



Ruská agresia voči susedným krajinám je podľa ministra dôvodom, prečo Poľsko taktiež modernizuje svoje ozbrojené sily a posilňuje spoluprácu s armádou USA. Transatlantická spolupráca je podľa neho potrebná na to, aby sa Poľsko dokázalo obrániť proti potenciálnemu agresorovi.



Blaszczak v tejto súvislosti ocenil prvé kontakty s novým ministrom obrany USA Lloydom Austinom. Dodal, že americký rezortný kolega prijal jeho pozvanie na návštevu Poľska a on sám sa chystá na pracovnú cestu do Pentagónu.