Poľsko zvýšilo počet vojakov na hranici s Bieloruskom

Varšava 6. októbra (TASR) - Poľsko zvýšilo počet svojich vojakov nasadených na hraniciach s Bieloruskom, a to z dôvodu pokračujúceho prílevu migrantov. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



Poľský minister obrany Mariusz Blaszczak v stredu oznámil, že pracovníkom pohraničnej stráže v súčasnosti poskytuje podporu 3000 vojakov. To je o 600 viac ako minulý týždeň.



"Zabezpečenie hranice s Bieloruskom je v súčasnosti najdôležitejšia úloha," napísal Blaszczak na Twitteri. "V najbližších dňoch budú pozdĺž poľsko-bieloruských hraníc hliadkovať vojenské helikoptéry," dodal.



Poľsko minulý štvrtok (30. septembra) predĺžilo výnimočný stav na hraniciach o dva mesiace - až do konca novembra.



Poľská pohraničná stráž uviedla, že v utorok 5. októbra zatkla 13 migrantov.



Poľská vláda obviňuje režim v Bielorusku z napomáhania migrantom z krajín, kde prebiehajú vojnové konflikty. Bieloruské úrady zase Západ obviňujú, že v týchto krajinách vytvára chaos a ich obyvatelia preto hľadajú lepší život inde.



Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v máji vyhlásil, že Bielorusko už nebude migrantom brániť pri prekračovaní hraníc do krajín EÚ. Išlo o reakciu na sankcie, ktorú voči Bielorusko zaviedla EÚ.