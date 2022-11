Poľsko zvyšuje úroveň pohotovosti armády a zvažuje aktiváciu článku 4

Varšava 15. novembra (TASR) - Poľsko zvyšuje úroveň pohotovosti niektorých jednotiek svojej armády v reakcii na utorňajší výbuch pri svojich hraniciach s Ukrajinou, pri ktorom zahynuli dvaja ľudia. Varšava zároveň zvažuje aj aktiváciu článku 4 Severoatlantickej zmluvy, čo by znamenalo konzultácie medzi spojencami NATO. Oznámil to hovorca poľskej vlády Piotr Müller, ktorého cituje agentúra PAP aj denník The Guardian.



V Poľsku prišli v utorok popoludní o život dvaja ľudia po výbuchu v sušičke obilia v obci Przewodów ležiacej neďaleko hraníc s Ukrajinou.



Podľa medializovaných informácií došlo k výbuchu po dopade zrejme ruských rakiet.



Poľské orgány tieto správy dosiaľ nepotvrdili a preverujú rôzne verzie incidentu - vrátane toho, že došlo k výbuchu bojovej rakety.



Vrcholní poľskí predstavitelia sa v súvislosti so vzniknutou situáciou zišli na mimoriadnom zasadnutí.



Müller po zasadnutí potvrdil len to, že v zmienenej oblasti došlo k výbuchu, pri ktorom zomreli dvaja ľudia. Príčinu výbuchu neuviedol, píše stanica Sky News.



Okolnosti výbuchu podľa jeho slov vyšetrujú príslušné úrady. Müller zároveň dodal, že Varšava preveruje, či situáciou vznikol predpoklad na aktivovanie článku 4 Severoatlantickej zmluvy.



Moskva správy o dopade ruských rakiet v Poľsku poprela a označila ich za "úmyselnú provokáciu s cieľom vyhrotiť situáciu".



Redaktor poľského Radia ZET Mariusz Gierszewski s odvolaním sa na svoje zdroje v bezpečnostných službách uviedol, že ruská raketa bola pravdepodobne zostrelená ukrajinskou protivzdušnou obranou.